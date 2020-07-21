LGS YEP İstanbul lise taban puanlar: İstanbul nitelikli okul lise taban puanları belli oldu mu?

ÖĞRENCİDEN ARMAĞAN ANADOLU LİSESİ - (BAŞAKŞEHİR)
Kontenjan: 180
Taban Puan: 415,99
En yüksek yüzdelik dilim: 9,73
En düşük yüzdelik dilim: 5,79
AZİZ SANCAR ANADOLU LİSESİ - (SULTANBEYLİ)
Kontenjan: 180
Taban Puan: 413,98
En yüksek yüzdelik dilim: 10,09
En düşük yüzdelik dilim: 5,38
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ - (FATİH)
Kontenjan: 60
Taban Puan: 412,94
En yüksek yüzdelik dilim: 10,28
En düşük yüzdelik dilim: 3,98
CUMHURİYET ANADOLU LİSESİ - (SULTANGAZİ)
Kontenjan: 180
Taban Puan: 412,72
En yüksek yüzdelik dilim: 10,32
En düşük yüzdelik dilim: 7,11
ÖMER ÇAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ -Erkek-İngilizce - (PENDİK)
Kontenjan: 60
Taban Puan: 412,37
En yüksek yüzdelik dilim: 10,39
En düşük yüzdelik dilim: 1,28
KANDİLLİ KIZ ANADOLU LİSESİ - (ÜSKÜDAR)
Kontenjan: 150
Taban Puan: 410,6
En yüksek yüzdelik dilim: 10,73
En düşük yüzdelik dilim: 3,94
ÇATALCA ANADOLU LİSESİ - (ÇATALCA)
Kontenjan: 120
Taban Puan: 410,07
En yüksek yüzdelik dilim: 10,83
En düşük yüzdelik dilim: 4,56
ŞEHİT MEHMET KARAASLAN ULUSLARARASI KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ - (BAHÇELİEVLER)
Kontenjan: 30
Taban Puan: 409,77
En yüksek yüzdelik dilim: 10,88
En düşük yüzdelik dilim: 8,02
PAŞABAHÇE AHMET FERİT İNAL ANADOLU LİSESİ - (BEYKOZ)
Kontenjan: 150
Taban Puan: 408,23
En yüksek yüzdelik dilim: 11,18
En düşük yüzdelik dilim: 7,32
ŞEHİT ADİL BÜYÜKCENGİZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ - (PENDİK)
Kontenjan: 90
Taban Puan: 407,76
En yüksek yüzdelik dilim: 11,28
En düşük yüzdelik dilim: 1,97
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ - (BEŞİKTAŞ)
Kontenjan: 30
Taban Puan: 404,27
En yüksek yüzdelik dilim: 11,98
En düşük yüzdelik dilim: 2,47
ALİ AKKANAT ANADOLU LİSESİ - (SARIYER)
Kontenjan: 120
Taban Puan: 402,94
En yüksek yüzdelik dilim: 12,25
En düşük yüzdelik dilim: 4,32
ŞEHİT SELÇUK GÜRDAL ANADOLU LİSESİ - (ARNAVUTKÖY)
Kontenjan: 60
Taban Puan: 402,46
En yüksek yüzdelik dilim: 12,35
En düşük yüzdelik dilim: 5,72
ŞEHİT HALİL İBRAHİM YILDIRIM - (BAYRAMPAŞA)
Kontenjan: 90
Taban Puan: 401,41
En yüksek yüzdelik dilim: 12,57
En düşük yüzdelik dilim: 6,29
HAKKI DEMİR ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ - (ÜSKÜDAR)
Kontenjan: 90
Taban Puan: 398,76
En yüksek yüzdelik dilim: 13,12
En düşük yüzdelik dilim: 8,31
ÖMER ÇAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ - Erkek - Arapça - (PENDİK)
Kontenjan: 60
Taban Puan: 395,73
En yüksek yüzdelik dilim: 13,78
En düşük yüzdelik dilim: 5,71
KAPTAN AHMET ERDOĞAN ULUSLARARASI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ - (BAYRAMPAŞA)
Kontenjan: 60
Taban Puan: 393,51
En yüksek yüzdelik dilim: 14,28
En düşük yüzdelik dilim: 7,78
BORUSAN ASIM KOCABIYIK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ - (ESENYURT)
Kontenjan: 30
Taban Puan: 393,43
En yüksek yüzdelik dilim: 14,3
En düşük yüzdelik dilim: 8,88
ÜMRANİYE ŞEHİT EROL OLÇOK KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ - (ÜMRANİYE)
Kontenjan: 90
Taban Puan: 391,1
En yüksek yüzdelik dilim: 14,82
En düşük yüzdelik dilim: 3,86
BAYRAMPAŞA ALİYA İZZETBEGOVİÇ KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ - (BAYRAMPAŞA)
Kontenjan: 60
Taban Puan: 391,04
En yüksek yüzdelik dilim: 14,83
En düşük yüzdelik dilim: 2,06
PENDİK İTO ŞEHİT AHMET ASLANHAN ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ - (PENDİK)
Kontenjan: 90
Taban Puan: 390,83
En yüksek yüzdelik dilim: 14,88
En düşük yüzdelik dilim: 3,62
KARTAL MEHMET AKİF ERSOY ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ - (KARTAL)
Kontenjan: 120
Taban Puan: 387,97
En yüksek yüzdelik dilim: 15,55
En düşük yüzdelik dilim: 5,55
TENZİLE ERDOĞAN KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ - (ÜSKÜDAR)
Kontenjan: 150
Taban Puan: 387,94
En yüksek yüzdelik dilim: 15,56
En düşük yüzdelik dilim: 1,61
ŞEHİT MURAT KOCATÜRK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ - (AVCILAR)
Kontenjan: 60
Taban Puan: 387,49
En yüksek yüzdelik dilim: 15,67
En düşük yüzdelik dilim: 9,13
BAĞCILAR MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ - (BAĞCILAR)
Kontenjan: 30
Taban Puan: 386,77
En yüksek yüzdelik dilim: 15,84
En düşük yüzdelik dilim: 7,55
PENDİK ULUSLARARASI KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ - (PENDİK)
Kontenjan: 150
Taban Puan: 383,3
En yüksek yüzdelik dilim: 16,18
En düşük yüzdelik dilim: 7,16
OYA-ALİ OSMAN KEÇECİ SOSYAL BİLİMLER LİSESİ - (ŞİLE)
Kontenjan: 90
Taban Puan: 485,19
En yüksek yüzdelik dilim: 16,21
En düşük yüzdelik dilim: 5,53
ŞEHİT MUHAMMED FAZLI DEMİR ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ - (SULTANBEYLİ)
Kontenjan: 60
Taban Puan: 382,24
En yüksek yüzdelik dilim: 16,92
En düşük yüzdelik dilim: 7,96
GÜZELYURT KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ - (ESENYURT)
Kontenjan: 60
Taban Puan: 381,58
En yüksek yüzdelik dilim: 17,09
En düşük yüzdelik dilim: 2,96
ŞEHİT TOLGA ECEBALIN KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ - (ZEYTİNBURNU)
Kontenjan: 120
Taban Puan: 380,66
En yüksek yüzdelik dilim: 17,31
En düşük yüzdelik dilim: 5,37
ÜSKÜDAR ZEYNEP KAMİL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ - (ÜSKÜDAR)
Kontenjan: 30
Taban Puan: 379,94
En yüksek yüzdelik dilim: 17,5
En düşük yüzdelik dilim: 10,97
HAMİDİYE ETFAL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ - (ŞİŞLİ)
Kontenjan: 30
Taban Puan: 377,49
En yüksek yüzdelik dilim: 18,12
En düşük yüzdelik dilim: 9,92
FATİH KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ - (FATİH)
Kontenjan: 90
Taban Puan: 377,12
En yüksek yüzdelik dilim: 18,22
En düşük yüzdelik dilim: 6,17
ŞEHİT AKIN SERTÇELİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ - (ATAŞEHİR)
Kontenjan: 120
Taban Puan: 386,85
En yüksek yüzdelik dilim: 18,29
En düşük yüzdelik dilim: 9,57
ABDURRAHMAN VE NERMİN BİLİMLİ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ - (BAĞCILAR)
Kontenjan: 30
Taban Puan: 375,67
En yüksek yüzdelik dilim: 18,6
En düşük yüzdelik dilim: 11,29
RABİA KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ - (SANCAKTEPE)
Kontenjan: 90
Taban Puan: 375,51
En yüksek yüzdelik dilim: 18,64
En düşük yüzdelik dilim: 9,44
ŞEHİT SERVET ASMAZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ - (GAZİOSMANPAŞA)
Kontenjan: 90
Taban Puan: 375
En yüksek yüzdelik dilim: 18,78
En düşük yüzdelik dilim: 10,67
ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ - Kız - İngilizce - (ÇEKMEKÖY)
Kontenjan: 60
Taban Puan: 374,83
En yüksek yüzdelik dilim: 18,83
En düşük yüzdelik dilim: 10,67
İSTANBUL TİCARET ODASI MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ - (BAYRAMPAŞA)
Kontenjan: 30
Taban Puan: 374,66
En yüksek yüzdelik dilim: 18,87
En düşük yüzdelik dilim: 11,14
SULTANBEYLİ SABİHA GÖKÇEN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ - (SULTANBEYLİ)
Kontenjan: 30
Taban Puan: 373,92
En yüksek yüzdelik dilim: 19,08
En düşük yüzdelik dilim: 12,73
ŞEHİT ŞİRİN DİRİL KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ - (BÜYÜKÇEKMECE)
Kontenjan: 90
Taban Puan: 373,8
En yüksek yüzdelik dilim: 19,11
En düşük yüzdelik dilim: 2,72
ŞEHİT MEHMET GÜDER ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ - (KÜÇÜKÇEKMECE)
Kontenjan: 60
Taban Puan: 373,46
En yüksek yüzdelik dilim: 19,21
En düşük yüzdelik dilim: 3,59
RECEP TAYYİP ERDOĞAN KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ - (SULTANGAZİ)
Kontenjan: 60
Taban Puan: 373,38
En yüksek yüzdelik dilim: 19,23
En düşük yüzdelik dilim: 5,49