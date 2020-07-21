LGS YEP İstanbul lise taban puanlar: İstanbul nitelikli okul lise taban puanları belli oldu mu? 2020

İstanbul'da eğitim görmek isteyenler binlerce lise öğrencisi için LGS YEP İstanbul lise taban puanları araştırılmaya başlandı. Tercih işlemlerinin de başlayacak olması ile birlikte en düşük ve en yüksek yüzdelik dilimler tam bu noktada önem kazanıyor. Haberimizin içerisinden LGS YEP İstanbul lise taban puanları bilgisine ulaşabilirsiniz. İşte İstanbul nitelikli okul lise taban puanları..

LGS YEP İSTANBUL LİSE TABAN PUANLARI 2020: LİSE TABAN PUANLARI İSTANBUL

YEP, Yerleştirmeye Esas Puanın kısaltımıdır. TEOG sistemi ile birlikte çıkan YEP puanı sistemi, öğrencilerin sınav ile kayıt isteyen liselere girmeleri için lazım olan puan sistemine denir.

İSTANBUL LİSE TABAN PUANLARI İLE KONTENJAN LİSTESİ!

Sizler için hazırladığımız haberimizin devamından İstanbul liseleri taban puanları ile kontenjan bilgisi ve en düşük-en yüksek yüzdelik dilimlere ulaşabilirsiniz.