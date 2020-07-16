LGS YEP İstanbul lise taban puanları İstanbul nitelikli okul lise puanları 2020: İstanbul lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri açıklandı mı?

Türkiye'de milyonlarca öğrenci MEB tarafından yapılan ve sonuçlarının bugün açıklandığı LGS sonuçlarını bekliyordu. Sonuçların açıklanması ile birlikte lise taban puanları da araştırılmaya başlandı. Yerleştirmeye esas puanı olarak bilinen YEP puanına göre; LGS YEP İstanbul lise taban puanları 2020 kaç oldu? İstanbul nitelikli okul lise taban puanları belli oldu mu?

LGS YEP İSTANBUL LİSE TABAN PUANLARI 2020: LİSE TABAN PUANLARI İSTANBUL

YEP, Yerleştirmeye Esas Puanın kısaltımıdır. TEOG sistemi ile birlikte çıkan YEP puanı sistemi, öğrencilerin sınav ile kayıt isteyen liselere girmeleri için lazım olan puan sistemine denir.

Peki; İstanbul nitelikli okul lise taban puanları belli oldu mu? LGS YEP İstanbul lise taban puanları 2020!