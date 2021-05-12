Lise Sınavları İptal Mi Olacak? 2021 Lise Sınavları Ne Zaman Yapılacak? MEB Ziya Selçuk Açıkladı

Ülkemizde 1 yılı aşkın süredir etkisini gösteren koronavirüs pandemisi sebebiyle eğitim - öğretim kurumlarında uzaktan eğitime devam edilirken liselerde yapılacak sınavların akıbeti öğrenci, öğretmen ile veliler tarafından merak ediliyordu. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla liselerdeki sınav düzenlemesiyle ilgili detayları açıklayan bir gönderi paylaştı. Bu gelişme sonrasında lise sınavları iptal mi olacak, ne zaman yapılacak? sorularına yanıt aranmaya başlandı. Merak edilen lise sınavları iptal mi olacak, ne zaman yapılacak? sorularına ilişkin yanıtlar ve diğer tüm son dakika bilgileri.