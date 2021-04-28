Liselerde sınavlar yapılacak mı, ikinci dönem yüz yüze eğitim var mı? Bakan Ziya Selçuk liselerde sınavlar nasıl olacak sorusunu yanıtladı!

Tam kapanma kararı sonrası liselerde yüz yüze eğitim ve sınavlar ile ilgili detaylar da merak konusu oldu. TRT Haber'de önemli açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ikinci dönemde yüz yüze eğitim hakkında bilgiler paylaştı ve yüz binlerce öğrenci velinin merak ettiği liselerde sınavlar nasıl olacak sorusuna yanıt verdi. MEB tarafından alınan son karara göre, liselerde sınavlar nasıl yapılacak, kaç sınav yapıalcak ve yüz yüze eğitim olacak mı?