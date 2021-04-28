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Giriş Tarihi: 28.04.2021 21:20Güncelleme Tarihi: 28.04.2021 21:44
Liselerde sınavlar yapılacak mı, ikinci dönem yüz yüze eğitim var mı? Bakan Ziya Selçuk liselerde sınavlar nasıl olacak sorusunu yanıtladı!
Bakan Ziya Selçuk'tan liselerde yüz yüze eğitim ve yüz yüze sınavlar ile ilgili son dakika açıklaması geldi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk TRT Haber'de yaptığı açıklamada Ramazan Bayramı'nın ardından yüz yüze eğitime geçilip geçilmeyeceği hakkında bilgiler paylaşırken, liselerde sınavlar ile ilgili de önemli açıklamalarda bulundu. Buna göre, liselerde sınavlar yapıalcak mı, sınavlar nasıl olacak? İşte, Bakan Selçuğu yüz yüze eğitim hakkında yaptığı son dakika açıklamaları...