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MEB 2021 takvimi ile okullar ne zaman kapanıyor ve bu sene yaz tatili yok mu? Bakan 'tan flaş açıklama!

Ülke genelinde koronavirüs salgını nedeniyle ilkokul, ortaokul ve liselerde bir süre uygulanan uzaktan eğitim süreci, Mart ayı itibarıyla normalleşme adımlarının etkisi altında kademeli olarak yüz yüze eğitime dönmeye başlamıştı. 2020-2021 yılının ikinci döneminde binlerce vatandaş ", yaz tatili olmayacak mı, ne zaman başlıyor?" gibi birçok sorunun yanıtını araştırmaya başladı. MEB tarafından yapılan son açıklamada bu sene ara tatilin olmayacağını ifade ederken okulların kapanacağı tarihi de duyurdu ve Okullar ne zaman kapanacak, yaz tatili yok mu sorularına ilişkin yanıtı da vermiş oldu.

Giriş Tarihi: 18.03.2021 22:43 Güncelleme Tarihi: 18.03.2021 22:44
MEB 2021 takvimi ile okullar ne zaman kapanıyor ve bu sene yaz tatili yok mu? Bakan Ziya Selçuk'tan flaş açıklama!

Yüz yüze eğitime kademeli olarak geçiş süreci devam ederken Milli Eğitim Bakanı 'tan 2020 yaz tatili açıklaması gelmişti. Bu noktada binlerce ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri ", yaz tatili olmayacak mı?" sorularını gündeme taşıdı. Konuyla alakalı olarak Bakan Selçuk, Nisan ayındaki ara tatilin bu sene uygulanmayacağını ifade ederken 2020-2021 eğitim öğretim yılının sona ereceği tarih için Temmuz ayını işaret etti ve okullar ne zaman kapanacak sorusuna ait beklenen yanıtı verdi.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK, YAZ TATİLİ YOK MU?

Okullarda yüz yüze eğitime kademeli olarak geçişin ilk adımları bilindiği üzere Mart ayının ilk haftası atılmıştı. Bu kapsamda düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli illerin her birinde farklı kararlar verilmiş ve uygulamaya geçmişti. Öte yandan 2021 yaz tatili ile ilgili flaş açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk "Öğrencilerimizi 2 Temmuz'a kadar okulda tutmakla ilgili planlama çalışmaları var. Ara tatil yok." İfadelerini kullanmıştı.

MEB 2021 takvimi ile okullar ne zaman kapanıyor ve bu sene yaz tatili yok mu? Bakan Ziya Selçuk'tan flaş açıklama!

MEB Bakanı , nisan ayında bir ara tatil verilip verilmeyeceğine yönelik soru üzerine, "15 Şubat'taki iki haftayı üç hafta yaptık. Yani bu ara tatili alarak oraya ekledik ve bir ara tatilden ziyade hatta okulun uzatılmasıyla ilgili de planlamalarımız var. Bizim okullarımız seminer dönemi dahil, 2 Temmuz'da bitiyor ama öğrenciler ondan önceki haftalarda bırakıyorlar. Ama bu sefer öğrencilerimizi 2 Temmuz'a kadar okulda tutmakla ilgili planlama çalışmaları var. Ara tatil yok." diye konuştu.

Aslında desteklemeyi, telafiyi zaten süreçte yaptıklarını, destekleme ve yetiştirme kurslarını hep açık tutmalarının aslında bir telafi olduğunu aktaran Selçuk, "Biz her bir öğrencinin durumunun ne olduğunu, canlı derse katılımını ya da çeşitli ödevlere olan yaklaşımını, süreçteki birtakım özelliklerini, geçmişteki notlarını bunların hepsini biliyoruz." ifadelerini kullandı.

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MEB 2021 takvimi ile okullar ne zaman kapanıyor ve bu sene yaz tatili yok mu? Bakan Ziya Selçuk'tan flaş açıklama!

KARNELER NE ZAMAN VERİLECEK?

Karnelerin belirli bir tarihi olduğunu dile getiren Selçuk, "Örneğin lise veya ortaokul öğrencilerinin nisan sonunda notlarının tamamlanmasını bekleriz. Ondan sonra karneyle ilgili çalışmalar başlar. Liselerde daha karne vermedik. Bu duruma göre nasıl bir ihtiyaç doğarsa, şunu net söylemem lazım. 'Önceden bir şey söylüyoruz da bunu asla değiştirmiyoruz.' gibi bir durumumuz yok. Karnenin tarihini de ona göre düzenleriz. Duruma bir bakmamız lazım. Süreci izlememiz lazım. Vakalara ilişkin tabloda çok daha farklı bir durum ortaya çıkacak ve biz yeniden kararlarımızı yeniden gözden geçirmek durumunda kalacağız." diye konuştu.

Selçuk, karnelerin 1-2 hafta önce veya sonra verilmesinin kendileri açısından çok büyük problem olmadığını dile getirerek, "Bizde üniversite sınavını kazanmış fakat geçen sene lise mezuniyetinin notlarıyla ilgili sorumluluk dersi olduğu için henüz daha karnesini alamamış binlerce çocuk var." dedi.Bakan Selçuk, "Bir nesil kayıp gibi iddialar da var. Gerçekten öyle bir risk var mı? Geçen yıl veya bu yıl okula yeni başlayan çocuklar okumayı, yazmayı öğrendiler mi?' sorusunu yanıtladı.

MEB 2021 takvimi ile okullar ne zaman kapanıyor ve bu sene yaz tatili yok mu? Bakan Ziya Selçuk'tan flaş açıklama!

Kendisinin de en büyük meraklarından birinin de bu konu olduğunu dile getiren Selçuk, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Okul okul, sınıf sınıf dolaşıyorum. İlkokul 1'lerin okumasıyla ilgili öğretmenlerimizin başlangıçta bir inancı yoktu. Meslektaşlarım, beraberiz, onların adına da rahatlıkla söylüyorum. 'Bu olmaz.' diyorlardı. 'Uzaktan okuma olmaz, biz yapamayız bunu.' diyorlardı. Zaman geçti, ocaktan itibaren inanılmaz bir şey oldu, mesafe aldılar. Şimdi, diyorlar ki 'Okumayı kesinlikle hallettik, yazmada bazı sorunlarımız var.' diyorlar. Benim gördüğüm şey bu. Yazma biraz daha bire bir çalışmayı, geri bildirim vermeyi gerektiren bir durum. 'Onu da yüz yüze başladığında hallederiz.' diyorlar. Ben deneme yapıyorum. Sınıflara giriyorum. 'Kuzum okur musun?' diyorum. Emin olun, çok güzel okuyorlar."

YÜZ YÜZE EĞİTİMDE İLK HAFTA

Yüz yüze eğitimde ilk haftayı değerlendirmesi istenen Selçuk, ilk hafta Türkiye'deki bazı illeri ve ilçeleri gezdiğini, hem açılışlar yaptıklarını hem de okulların açılışının nabzını tuttuğunu ve gözlemler yaptığını söyledi.

Bakan açıklamalarında "Çocuklarda bir zıplama hissiyatı var. O kadar mutlular ve gözleri parıldıyor ki okulu çok özlemişler, yerlerinde duramıyorlar. Bugün de Ankara Bahçelievler'de bir ortaokula gittim. Acayip mutlular. Sarılmaya, tokalaşmaya çalışıyorlar. Öğretmen odasına gittiğimde öğretmenlerden teşekkür alıyorum." diyerek gözlemlerini dile getirdi.

MEB 2021 takvimi ile okullar ne zaman kapanıyor ve bu sene yaz tatili yok mu? Bakan Ziya Selçuk'tan flaş açıklama!

YÜZ YÜZE EĞİTİME KATILIM NE DURUMDA?

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, yüz yüze eğitime katılıma ilişkin ise, "İlkokullar ve ortaokullarda öğrencilerde yüzde 80'in biraz üzerinde katılım var. Liselerde biraz daha az, yüzde 74 katılım var.

Orada sınava hazırlık ya da başka nedenlerin etkili olduğunu düşünüyoruz. Kimseyi 'Okula gelin' diye özellikle davet edip zorlamıyoruz. Bu gönüllü bu konu. Gönüllü olarak insanların yüzde 80-82'sinin katılıyor olması zaten velinin de çocukların da bunu istediğini gösteriyor. Ayrıca bazı durumlarda çocuklar gelmek istemeyebiliyor, veliler göndermek istemeyebiliyor.

Evde hasta olabiliyor, başka nedenler olabiliyor. 2 gün sosyal duygusal uyum açısından çok verimli geçti diye düşünüyorum. Çocuklar akademik eksikliklerini ne kadar tamamladılar, bu konuda çok büyük bir çalışma olduğunu düşünmüyorum ama önemli olan öğretmen ve öğrencilerin buluşması. Bu konuda müthiş bir enerji var. Daha fazla açılması konusunda da talepler çok yoğun olarak geliyor. Bu ilk haftayı çok olumlu geçirdiğimizi gördüm." değerlendirmesinde bulundu.

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