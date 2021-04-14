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Haberler Galeri MEB açıkladı: İlkokullar, ortaokullar ve liseler kapandı mı? Ramazan'da yüz yüze eğitim bitti mi? Okullar kapandı mı, uzaktan eğitim ne zaman başlıyor?
Giriş Tarihi: 14.04.2021 09:13 Güncelleme Tarihi: 14.04.2021 10:01

MEB açıkladı: İlkokullar, ortaokullar ve liseler kapandı mı? Ramazan'da bitti mi? Okullar kapandı mı, ne zaman başlıyor?

Kabine Toplantısı'nın ardından okullar kapandı mı sorusunun yanıtı da gündemdeki yerini koruyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan'ın ilk 2 haftası itibarı ile kısmi kapanmaya gidileceğini duyururken okullar kapandı mı konusuyla ilgili de alınan kararları açıkladı. Erdoğan, sınav sürecinde olan 8. sınıflar ve 12. sınıflar ile okul öncesi eğitim kurumları dışında uzaktan eğitime geçileceğini bildirdi. Bunun ardından, da uzaktan eğitimle ilgili detayları aktardı. Böylelikle, ilkokullar, ortaokullar ve liseler kapandı mı, Ramazan'da bitti mi soruları yanıt buldu. MEB'in açıklamasında uzaktan eğitimin başlayacağı tarih de duyuruldu!

MEB açıkladı: İlkokullar, ortaokullar ve liseler kapandı mı? Ramazan'da yüz yüze eğitim bitti mi? Okullar kapandı mı, uzaktan eğitim ne zaman başlıyor?

Okullarda ve sürecinde gelişmesi... Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı geçtiğimiz gün yapıldı. Alınan yeni kararları açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilkokullar, ortaokullar ve liseler için de bir dizi yeni karar alındığını bildirdi. Okullar kapandı mı sorusuna yanıt veren Erdoğan, 8. sınıflar ve 12. sınıflar ile okul öncesi eğitim kurumları dışında uzaktan eğitime geçildiğini söyledi. Bu gelişmenin ardından hangi sınıflara okullar kapandı konusu merak konusu oldu. 'nın açıklamasında ise uzaktan eğitim süreci hakkında bilgi verildi. Peki, okullar hangi sınıflara kapandı? Ramazan'da yüz yüze eğitim bitti mi, uzaktan eğitim ne zaman başlayacak? İşte, tüm bu soruların yanıtları

MEB açıkladı: İlkokullar, ortaokullar ve liseler kapandı mı? Ramazan'da yüz yüze eğitim bitti mi? Okullar kapandı mı, uzaktan eğitim ne zaman başlıyor?

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN YENİ KARARLARI AÇIKLADI

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ramazan ayının ilk iki haftasında tedbirleri biraz daha sıkılaştırarak kısmi kapanma uygulanmasına geçileceğini, bu kapsamda hafta sonu sokağa çıkma sınırlaması uygulaması sürerken, hafta içi sokağa çıkma sınırlamasının saatlerinin akşam 19.00 ve sabah 05.00 olarak güncellendiğini açıkladı.

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MEB açıkladı: İlkokullar, ortaokullar ve liseler kapandı mı? Ramazan'da yüz yüze eğitim bitti mi? Okullar kapandı mı, uzaktan eğitim ne zaman başlıyor?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin geçmişte de tecrübe ettiği kısmi kapanma çerçevesinde uygulamaya geçirilecek hususlara ilişkin şunları kaydetti:

"Hafta sonu sokağa çıkma sınırlaması uygulaması sürerken hafta içi sokağa çıkma sınırlamasının saatleri akşam 19.00 ve sabah 05.00 olarak güncellenmiştir. Sokağa çıkma saatlerinde zorunlu haller dışında şehirlerarası seyahatlere izin verilmeyecektir. Bir süre önce ara verdiğimiz 65 yaş üstü ve 18 yaş altının şehir içi toplu taşıma araçlarını kullanma sınırlamasını yeniden getiriyoruz. Kamuda saat 16.00'da bitecek şekilde dönüşümlü ve esnek mesai yeniden yaygınlaştırılacak, hamileler ve kronik hastalığı olanlar ile 10 yaş altı çocuğu bulunan kadın personel idari izinli sayılacaktır. Şartları uygun olan özel sektör firmaları da bu yönde teşvik edilecektir.

MEB açıkladı: İlkokullar, ortaokullar ve liseler kapandı mı? Ramazan'da yüz yüze eğitim bitti mi? Okullar kapandı mı, uzaktan eğitim ne zaman başlıyor?

Eğitimde sınav sürecinde olan 8. ve 12. sınıflar ile okul öncesi eğitim kurumları dışındaki tüm kademeler uzaktan eğitimle faaliyetlerini sürdürecektir. Yeme-içme hizmeti veren kafe, kıraathane, lokal, çay bahçesi, spor salonu ve benzeri mekanlar faaliyetlerine bayram sonrasına kadar ara verecektir. Lokanta ve benzeri işletmeler ise ramazan boyunca sadece belirlenen saatlerde paket ve gel-al hizmetiyle çalışmalarını yürütecektir. Düğün, nişan, kına, nikah, genel kurul ve benzeri bütün toplantılar ile kapalı alanlarda yapılan etkinliklerin tamamı bayram sonrasına kadar ertelenmiştir. Oteller sadece kendi müşterileriyle sınırlandırılmış şekilde hizmet verebilecek. Sahte rezervasyon ve benzeri hilelere göz yumulmayacaktır. Konaklama tesisleriyle evlerde toplu iftar ve benzeri organizasyonlar gerçekleştirilemeyecektir. Konuyla ilgili diğer ayrıntılar İçişleri Bakanlığımızca bu gece yayımlanacak genelge ile duyurulacak, uygulama da yarın akşam saati itibariyle başlayacaktır. Rabb'im yar ve yardımcımız olsun."

MEB açıkladı: İlkokullar, ortaokullar ve liseler kapandı mı? Ramazan'da yüz yüze eğitim bitti mi? Okullar kapandı mı, uzaktan eğitim ne zaman başlıyor?

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI'NDAN UZAKTAN EĞİTİM AÇIKLAMASI! OKULLAR KAPANDI MI?

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, ülke genelinde uygulanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, Bilim Kurulunun tavsiyeleri ve Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda yapılan değerlendirmeler sonucunda, yüz yüze eğitimden, uzaktan eğitime geçiş konusunda bazı yeni kararların alındığı hatırlatıldı.

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