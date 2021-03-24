9.,10.,11., ve 12. sınıflarda lise sınavları ertelendi mi, iptal mi oldu? MEB açıklaması 2. sınavlar ne zaman yapılacak?

MEB kararı ile sınavlar iptal mi oldu, 2. sınavlar ne zaman yapılacak? Lise sınavları ertelendi mi, ne zamana ertelendi?

Milli Eğitim Bakanlığı lise sınavları ile ilgili kararını verdi. Gelen son dakika haberine göre; 29 Mart tarihinde uygulanması öngörülen ikinci sınavların vakalardaki artışa tedbiren ertelendiği duyurulurken milyonlarca vatandaş sabah saatlerinden itibaren "Sınavlar iptal mi oldu, lise sınavları ertelendi mi, ne zaman?" sorularına ait yanıtı da vermiş oldu. Lise sınavları 3 Mayıs 2021 itibarıyla yüz yüze yapılacak.

SINAVLAR İPTAL Mİ, LİSE SINAVLARI NE ZAMANA ERTELENDİ?

Yüz yüze düzenlenmeye başlanan sınavlarda alınan yeni karar Türkiye'nin gündemine geldi. Vakalarda yaşanan artışla beraber Milli Eğitim Bakanlığı 29 Mart'ı işaret ettiği 2. Sınavların Mayıs ayında belirlenen tarihte yapılacağını ifade etti. Böylece MEB takvimi ile liselerdeki ikinci sınavların ne zaman yapılacağı belli oldu.