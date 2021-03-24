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Haberler Galeri 9.,10.,11., ve 12. sınıflarda lise sınavları ertelendi mi, iptal mi oldu? MEB açıklaması 2. sınavlar ne zaman yapılacak?

9.,10.,11., ve 12. sınıflarda lise sınavları ertelendi mi, iptal mi oldu? MEB açıklaması 2. sınavlar ne zaman yapılacak?

'ndan son dakika açıklaması geldi. Liselerde salgın sürecinde ertelenen sınavların yüz yüze yapılmaya başlandığı biliniyordu. Bu kapsamda MEB takvimine göre; 29 Mart tarihinde başlayacak ikinci sınavlar yaşanan vaka artışı sonrası gündemdeki yerini aldı. Bu noktada milyonların gündeminde yer alan "Sınavlar iptal mi oldu, lise sınavları ertelendi mi, ne zaman?" soruları geçtiğimiz gün gelen açıklama ile yanıt buldu. Milli Eğitim Bakanlığı kararına göre; 29 Mart tarihinde başlaması planlanan sınavlar ertelendi. Hal böyleyken milyonlarca öğrenci ve veli "Lise sınavları iptal mi, ne zamana ertelendi?" sorularına ait yanıtı araştırmaya başladı.

Giriş Tarihi: 24.03.2021 12:07 Güncelleme Tarihi: 24.03.2021 12:07
MEB kararı ile sınavlar iptal mi oldu, 2. sınavlar ne zaman yapılacak? Lise sınavları ertelendi mi, ne zamana ertelendi?

MEB kararı ile sınavlar iptal mi oldu, 2. sınavlar ne zaman yapılacak? Lise sınavları ertelendi mi, ne zamana ertelendi?

lise sınavları ile ilgili kararını verdi. Gelen son dakika haberine göre; 29 Mart tarihinde uygulanması öngörülen ikinci sınavların vakalardaki artışa tedbiren ertelendiği duyurulurken milyonlarca vatandaş sabah saatlerinden itibaren "Sınavlar iptal mi oldu, lise sınavları ertelendi mi, ne zaman?" sorularına ait yanıtı da vermiş oldu. Lise sınavları 3 Mayıs 2021 itibarıyla yüz yüze yapılacak.

SINAVLAR İPTAL Mİ, LİSE SINAVLARI NE ZAMANA ERTELENDİ?

Yüz yüze düzenlenmeye başlanan sınavlarda alınan yeni karar Türkiye'nin gündemine geldi. Vakalarda yaşanan artışla beraber Milli Eğitim Bakanlığı 29 Mart'ı işaret ettiği 2. Sınavların Mayıs ayında belirlenen tarihte yapılacağını ifade etti. Böylece MEB takvimi ile liselerdeki ikinci sınavların ne zaman yapılacağı belli oldu.

MEB kararı ile sınavlar iptal mi oldu, 2. sınavlar ne zaman yapılacak? Lise sınavları ertelendi mi, ne zamana ertelendi?

MEB kararı ile sınavlar iptal mi oldu, 2. sınavlar ne zaman yapılacak? Lise sınavları ertelendi mi, ne zamana ertelendi?

LİSE SINAVLARI ERTELENDİ Mİ, NE ZAMAN?

(MEB), liselerde hazırlık, 9, 10, 11. sınıf öğrencilerinin 29 Mart'tan itibaren başlatılması planlanan yüz yüze sınavlarının, 3 Mayıs'tan itibaren yapılmaya başlanacağını bildirdi.

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MEB kararı ile sınavlar iptal mi oldu, 2. sınavlar ne zaman yapılacak? Lise sınavları ertelendi mi, ne zamana ertelendi?

MEB kararı ile sınavlar iptal mi oldu, 2. sınavlar ne zaman yapılacak? Lise sınavları ertelendi mi, ne zamana ertelendi?

Bakanlıktan illere gönderilen yazıda, liselerdeki yüz yüze sınav uygulamalarına ilişkin açıklamalara yer verildi.

MEB kararı ile sınavlar iptal mi oldu, 2. sınavlar ne zaman yapılacak? Lise sınavları ertelendi mi, ne zamana ertelendi?

MEB kararı ile sınavlar iptal mi oldu, 2. sınavlar ne zaman yapılacak? Lise sınavları ertelendi mi, ne zamana ertelendi?

MEB'in 2 Mart tarihli yazısı ile ortaöğretim kurumlarında uygulanacak sınavlarla ilgili gerekli açıklamaların yapıldığı hatırlatılan yazıda, ancak Kovid-19 salgınının yayılımının önlenmesi ve halk sağlığının korunması amacıyla Cumhurbaşkanlığı Kabinesi tarafından alınan kararlar doğrultusunda düşük, orta, yüksek ve çok riskli olarak sınıflandırılan illerde son günlerde yaşanan vaka sayılarındaki artış ve salgının seyrindeki gelişmelerin göz önünde bulundurulduğu ve bu kapsamda liselerde yüz yüze sınav tarihlerine ilişkin yeni uygulamaların yapılacağı ifade edildi.

MEB kararı ile sınavlar iptal mi oldu, 2. sınavlar ne zaman yapılacak? Lise sınavları ertelendi mi, ne zamana ertelendi?

MEB kararı ile sınavlar iptal mi oldu, 2. sınavlar ne zaman yapılacak? Lise sınavları ertelendi mi, ne zamana ertelendi?

SINAVLAR İPTAL OLACAK MI?

Buna göre, liselerde hazırlık, 9, 10, 11. sınıf öğrencilerinin yapılmakta olan sınavları 26 Mart'a kadar tamamlanacak.

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