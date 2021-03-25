AÖL sınav giriş ekranı 2021! Açık lise AÖL online sınav girişi nasıl yapılacak, 2.dönem sınavları ne zaman bitecek? İşte AÖK bilgi yönetim sistemi

AÖL sınav giriş ekranı bugün de binlerce öğrenci tarafından ziyaret ediliyor. MEB açıklamasına göre; çevrimiçi olarak gerçekleştirilmesi kararı alınan sınavlar 25 Mart bugün itibarıyla başlarken öğrencilere kendilerine atanan her bir ders için 25 dakika süre veriliyor. Bu kapsamda "Açık Lise online sınav girişi nasıl yapılır, AÖL sınavları ne zaman bitiyor?" soruları da yanıt aramaya devam ediyor. MEB AÖL sınav giriş ekranı için Öğrenciler, T.C. kimlik numara ve şifreleri ile AÖK Bilgi Yönetim Sistemine online sınav kapasitesinde giriş yapıyor.

MEB İLE 2021 AÖL SINAV GİRİŞ EKRANI İLE AÇIK LİSE SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yapılan açıklamada AÖL sınav giriş ekranı 29 Mart tarihine kadar Açıköğretim öğrencilerinin erişimine açık olacağı bildirilirken sınavlarda her bir soruda dört seçenek olacağı ifade edildi. Kişiler öğrenci bilgileriyle beraber AÖK Bilgi Yönetim Sistemi'ne giriş yaparak sorumlu oldukları derslerin sınavlarına katılım sağlayacak. Sınav sistemi dört günlük sürecin ardından erişime kapanacak.