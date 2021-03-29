MEB Ziya Selçuk açıkladı: Okullar kapanacak mı, ne zaman kapanacak? Bu yıl 2021 ara tatil olacak mı, yaz tatili ne zaman?

Okullar kapanacak mı, ne zaman kapanacak sorusu gündemdeki yerini korurken, bu yıl ara tatil olacak mı, yaz tatili ne zaman soruları gündemdeki yerini koruyor. Geçtiğimiz hafta, ortaokul ve liselerdeki yüz yüze sınavlarla ilgili değişiklik yapılmıştı. Yapılan bu değişikliğin ardından okullar ne zaman kapanacak, ara tatil olacak mı soruları gündeme gelirken, konuya ilişkin açıklama Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan geldi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yaptığı açıklamada öğrencilerin ve velilerin merakla beklediği okullar ne zaman kapanacak ve ara tatil var mı konularına netlik kazandırdı. Öğrencilerin 2 Temmuz'a kadar okulda tutulması konusunda bir planları olduğunu ifade eden Bakan Selçuk, yaz tatili ve ara tatil hakkında aldıkları kararı da kamuoyu ile paylaştı.