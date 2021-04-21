MEB Ziya Selçuk’tan flaş bursluluk sınavı açıklaması! 2021 Bu sene bursluluk sınavı ne zaman, İOKBS ertelendi mi?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gelen bursluluk sınavı ve ertelenen sınav tarihleri ile ilgili son gelişmeler yakından takip ediliyor. 25 Nisan tarihinde yapılması gereken İOKBS sınavını milyonlarca öğrenci merakla bekliyor. Koronavirüs salgını sebebiyle MEB tarafından çoğu sınavın erteleniyor. Her yıl belli tarihlerde gerçekleştirilen 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıflara yönelik olarak yapılan İOKBS başvuruları ise şubat ayında alındı. Gözler bursluluk sınavının ertelenip ertelenmeyeceği ile ilgili açıklamalara çevrilmişken Bursluluk sınavı ne zaman, İOKBS ertelendi mi sorusuna yanıt aranıyor. Bakan Selçuk'tan beklenen bursluluk sınavı için flaş açıklama gelirken ertelenen bursluluk sınavı ne zaman sorusuna ilişkin detaylar haberimizde!