MEB Ziya Selçuk açıkladı: Okullar ne zaman kapanacak? Bu yıl 2021 ara tatil olacak mı, yaz tatili ne zaman?

Okullar ne zaman kapanacak, bu yıl ara tatil olacak mı soruları gündemdeki yerini korurken, konuya ilişkin Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan açıklama geldi. Selçuk, öğrencileri 2 Temmuz'a kadar okulda tutma konusunda planları olduğunu ifade etti. İşte Bakan Selçuk'un açıklamaları doğrultusunda okullar ne zaman açılacak, ara tatil olacak mı ve yaz tatili ne zaman sorularının yanıtları…

2021 OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıklamalarından öne çıkan detay, okulların kapanması ve ara tatil oldu. Bakan Selçuk, okulların kapanması konusunda, 2 Temmuz'a kadar öğrencileri okullarda tutma niyetleri olduğunu belirtirken ara tatil ve yaz tatili konusunda aldıkları kararı da paylaştı.

İşte, Bakan Selçuk'un değerlendirmeleri;