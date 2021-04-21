Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un son dakika açıklaması ile beraber milyonlarca ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisi "Sınavlar iptal mi oldu, ertelendi mi?" sorularına ait yanıtı araştırmaya başladı. Koronavirüs vaka sayılarının rekor seviyelerde seyrettiği şu günlerde 3 Mayıs tarihine ertelenen sınavların yeniden tarih değişikliği olup olmayacağı merak ediliyordu. Bu noktada Bakan Selçuk "Sınavlar iptal mi?" sorusunu yanıtladı ve "Eğer hocalarımız tabloyu ortaya koyduklarında bunların ertelenmesi gerekir bir şekilde yeniden bir tanzime ihtiyaç var denildiğinde inanın hiç tereddüt etmeyiz derhal yaparız." İfadelerini kullandı.