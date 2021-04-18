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Giriş Tarihi: 17.04.2021 14:45 Güncelleme Tarihi: 20.04.2021 15:19

MEB 'tan yaz tatili ve açıklaması geldi: 2021 Bu sene , ?

Milli Eğitim Bakanı 'tan yaz tatili ve açıklaması geldi. İkinci dönemin sonlarına doğru gelinirken, yaz tatili milyonlarca öğrenci tarafından heyecanla bekleniyor. Hatırlanacağı üzere, normal şartlarda 15 gün sürmesi beklenen yarıyıl tatili, Nisan ayında uygulanacak olan ara tatil ile birleştirilmiş ve üç hafta uygulanmıştı. Bu noktada gözler , sorularına çevrildi. Konuya ilişkin merakla beklenen açıklama ise Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan geldi. İşte yaz tatili ne zaman, okullar ne zaman kapanacak sorularının yanıtları

MEB Ziya Selçuk'tan yaz tatili ve yüz yüze eğitim açıklaması geldi: 2021 Bu sene Yaz tatili ne zaman, okullar ne zaman kapanacak?

, soruları için Milli Eğitim Bakanı 'tan açıklama geldi. Koronavirüs salgınında yaşanan vaka artışı sebebiyle bu yıl üç hafta süren yarıyıl tatili nedeniyle Nisan ara tatilinin iptal edildiğini duyurmuştu. 2021 yaz tatili için tarih vererek Temmuz ayını işaret eden Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıklamalarını peş peşe duyurdu. Peki, 2021 Yaz tatili ne zaman, okullar ne zaman kapanacak? İşte yanıtı;

MEB Ziya Selçuk'tan yaz tatili ve yüz yüze eğitim açıklaması geldi: 2021 Bu sene Yaz tatili ne zaman, okullar ne zaman kapanacak?

Milli Eğitim Bakanı Selçuk okulların kapanacağı tarih ile ilgili, "Öğrencilerimizi 2 Temmuz'a kadar okulda tutmakla ilgili planlama çalışmaları var. Ara tatil yok." bilgisini paylaştı.

YAZ TATİLİ NE ZAMAN, OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

MEB Bakanı , nisan ayında bir ara tatil verilip verilmeyeceğine yönelik soru üzerine, "15 Şubat'taki iki haftayı üç hafta yaptık. Yani bu ara tatili alarak oraya ekledik ve bir ara tatilden ziyade hatta okulun uzatılmasıyla ilgili de planlamalarımız var. Bizim okullarımız seminer dönemi dahil, 2 Temmuz'da bitiyor ama öğrenciler ondan önceki haftalarda bırakıyorlar. Ama bu sefer öğrencilerimizi 2 Temmuz'a kadar okulda tutmakla ilgili planlama çalışmaları var. Ara tatil yok." diye konuştu.

Aslında desteklemeyi, telafiyi zaten süreçte yaptıklarını, destekleme ve yetiştirme kurslarını hep açık tutmalarının aslında bir telafi olduğunu aktaran Selçuk, "Biz her bir öğrencinin durumunun ne olduğunu, canlı derse katılımını ya da çeşitli ödevlere olan yaklaşımını, süreçteki birtakım özelliklerini, geçmişteki notlarını bunların hepsini biliyoruz." ifadelerini kullandı

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MEB Ziya Selçuk'tan yaz tatili ve yüz yüze eğitim açıklaması geldi: 2021 Bu sene Yaz tatili ne zaman, okullar ne zaman kapanacak?

KARNELER NE ZAMAN VERİLECEK?

Karnelerin belirli bir tarihi olduğunu dile getiren Selçuk, "Örneğin lise veya ortaokul öğrencilerinin nisan sonunda notlarının tamamlanmasını bekleriz. Ondan sonra karneyle ilgili çalışmalar başlar. Liselerde daha karne vermedik. Bu duruma göre nasıl bir ihtiyaç doğarsa, şunu net söylemem lazım. 'Önceden bir şey söylüyoruz da bunu asla değiştirmiyoruz.' gibi bir durumumuz yok. Karnenin tarihini de ona göre düzenleriz. Duruma bir bakmamız lazım. Süreci izlememiz lazım. Vakalara ilişkin tabloda çok daha farklı bir durum ortaya çıkacak ve biz yeniden kararlarımızı yeniden gözden geçirmek durumunda kalacağız." diye konuştu.

MEB Ziya Selçuk'tan yaz tatili ve yüz yüze eğitim açıklaması geldi: 2021 Bu sene Yaz tatili ne zaman, okullar ne zaman kapanacak?

Selçuk, karnelerin 1-2 hafta önce veya sonra verilmesinin kendileri açısından çok büyük problem olmadığını dile getirerek, "Bizde üniversite sınavını kazanmış fakat geçen sene lise mezuniyetinin notlarıyla ilgili sorumluluk dersi olduğu için henüz daha karnesini alamamış binlerce çocuk var." dedi.Bakan Selçuk, "Bir nesil kayıp gibi iddialar da var. Gerçekten öyle bir risk var mı? Geçen yıl veya bu yıl okula yeni başlayan çocuklar okumayı, yazmayı öğrendiler mi?' sorusunu yanıtladı.

MEB Ziya Selçuk'tan yaz tatili ve yüz yüze eğitim açıklaması geldi: 2021 Bu sene Yaz tatili ne zaman, okullar ne zaman kapanacak?

Kendisinin de en büyük meraklarından birinin de bu konu olduğunu dile getiren Selçuk, şu değerlendirmelerde bulundu:

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