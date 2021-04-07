MEB Ziya Selçuk’tan yüz yüze eğitim açıklaması geldi: Hangi illerde okullar kapandı, İstanbul’da okullar kapanacak mı? Yüz yüze eğitim devam edecek mi?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan okullarda yüz yüze eğitimle ilgili açıklama geldi. Okullar ne zaman kapanacak, kapandı mı, yüz yüze eğitim devam edecek mi gibi sorular milyonlarca öğrencinin gündemindeki yerini korurken, Bakan Selçuk katıldığı bir okul ziyaretinde konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Selçuk, yaşanan süreci yakından takip ettiklerini belirterek, her an değişimleri izlediklerini ve buna göre karar aldıklarını bildirdi. Bakan Selçuk'un açıklamalarının ardından ise, milyonlarca öğrencinin merak ettiği yüz yüze eğitim devam edecek mi, okullar ne zaman kapanacak soruları yanıt buldu. Peki, hangi illerde okullar kapandı? Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Konya, Eskişehir, Adana, Trabzon ve İstanbul gibi çok yüksek riskli illerde okullar kapanacak mı? İşte yüz yüze eğitimde son gelişmeler