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Haberler Galeri MEB Ziya Selçuk’tan yüz yüze eğitim açıklaması geldi: Hangi illerde okullar kapandı, İstanbul’da okullar kapanacak mı? Yüz yüze eğitim devam edecek mi?
Giriş Tarihi: 07.04.2021 10:34 Güncelleme Tarihi: 07.04.2021 10:38

’tan açıklaması geldi: Hangi illerde okullar kapandı, İstanbul’da ? Yüz yüze eğitim devam edecek mi?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan okullarda yüz yüze eğitimle ilgili açıklama geldi. Okullar ne zaman kapanacak, kapandı mı, devam edecek mi gibi sorular milyonlarca öğrencinin gündemindeki yerini korurken, Bakan Selçuk katıldığı bir okul ziyaretinde konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Selçuk, yaşanan süreci yakından takip ettiklerini belirterek, her an değişimleri izlediklerini ve buna göre karar aldıklarını bildirdi. Bakan Selçuk'un açıklamalarının ardından ise, milyonlarca öğrencinin merak ettiği yüz yüze eğitim devam edecek mi, okullar ne zaman kapanacak soruları yanıt buldu. Peki, hangi illerde okullar kapandı? Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Konya, Eskişehir, Adana, Trabzon ve İstanbul gibi çok yüksek riskli illerde ? İşte yüz yüze eğitimde son gelişmeler

MEB Ziya Selçuk’tan yüz yüze eğitim açıklaması geldi: Hangi illerde okullar kapandı, İstanbul’da okullar kapanacak mı? Yüz yüze eğitim devam edecek mi?

BAKAN SELÇUK, YÜZ YÜZE EĞİTİM SÜRECİNİ DEĞERLENDİRDİ

Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Düzce programı kapsamında TOKİ Mehmet Akif Ersoy İlkokulunu ziyaretinin ardından basın mensuplarının sürecine ilişkin sorularını yanıtladı.

2 Mart'tan itibaren okulların açılmasıyla yaşanan yoğun ve dinamik süreci anlık olarak takip ettiklerine değinen Bakan Selçuk, "Bu çerçevede şunu rahatlıkla söylemek mümkün; okullarımıza devam noktasında ilkokullarda yüzde 80'lerin üzerinde, ortaokullarda yüzde 76, liselerde de yüzde 70 civarında bir katılım var." diye konuştu.

MEB Ziya Selçuk’tan yüz yüze eğitim açıklaması geldi: Hangi illerde okullar kapandı, İstanbul’da okullar kapanacak mı? Yüz yüze eğitim devam edecek mi?

Okullara devam konusunda istatistiklerin artışa işaret ettiğini aktaran Selçuk, "Elbette en önemli önceliğimiz yüz yüze eğitim fakat OECD ülkeleri içerisinde Slovakya, Kostarika ve Kolombiya gibi ülkelerden sonra okulların en çok kapalı olduğu ülkeler arasında ilk 5'te yer alıyoruz. Bu, sağlık prensibi önceliğimizden kaynaklanan bir yaklaşım." ifadesini kullandı.

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MEB Ziya Selçuk’tan yüz yüze eğitim açıklaması geldi: Hangi illerde okullar kapandı, İstanbul’da okullar kapanacak mı? Yüz yüze eğitim devam edecek mi?

Selçuk, valiliklerin il hıfzıssıhha kurullarıyla yaptıkları değerlendirmeler sonucu her ile özgü kararların alındığına dikkati çekerek şunları kaydetti: "Bu süreçte emek verenlere teşekkür ediyorum çünkü zor bir süreç yaşıyoruz ama bunu hep birlikte başarıp atlatacağımıza inanıyoruz. Bir taraftan aşı süreci devam ediyor. Her gün, her an değişimleri izleyerek ortak kararlar almaya çaba gösteriyoruz. İstiyoruz ki önümüzdeki süreçte yüz yüze eğitime çok daha katılımlı, çok daha yüksek bir şekilde devam edelim. Bu koşullar bir an önce düzelsin. Önceliğimiz tabii ki yüz yüze eğitim. Salgın şartlarını dikkate alarak okulları açık tutma isteğimize rağmen diğer ülkelere baktığımızda daha fazla kapalı olduğunu görüyoruz ama bu, sağlık öncelik prensibimizden kaynaklanıyor."

MEB Ziya Selçuk’tan yüz yüze eğitim açıklaması geldi: Hangi illerde okullar kapandı, İstanbul’da okullar kapanacak mı? Yüz yüze eğitim devam edecek mi?

YÜZ YÜZE EĞİTİMDE SON DURUM

Kovid-19 risk haritasının açıklanmasının ardından Türkiye genelinde 64 ilin kategorisinin değişmesi nedeniyle bu illerde uygulanan tedbirler de değişecek.

Sağlık Bakanlığının açıkladığı Kovid-19 verileriyle hazırlanan yeni risk haritasına göre, çok yüksek riskli grubunu gösteren kırmızı kategorideki illerin sayısı, nüfusun yüzde 80'ini oluşturan 58 şehre ulaştı.

Çok yüksek ve yüksek riskli 70 ilde, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, cumartesi ve pazar günleri uygulanacak.

MEB Ziya Selçuk’tan yüz yüze eğitim açıklaması geldi: Hangi illerde okullar kapandı, İstanbul’da okullar kapanacak mı? Yüz yüze eğitim devam edecek mi?

Ülke genelinde her gün süren 21.00 ile 05.00 arasındaki sokağa çıkma sınırlamasına devam edilecek.

Türkiye genelindeki tüm okul öncesi eğitim kurumlarında, ilkokullarda, 8. ve 12. sınıflarda eğitim öğretim sürecek.

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