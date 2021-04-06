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Haberler Galeri MEB Ziya Selçuk’tan yüz yüze eğitim açıklaması: Yüz yüze eğitim devam edecek mi, okullar kapandı mı? Kırmızı renkli illerde okullar tekrardan kapanacak mı?
Giriş Tarihi: 06.04.2021 10:42 Güncelleme Tarihi: 06.04.2021 11:25

MEB ’tan açıklaması: Yüz yüze eğitim devam edecek mi, ? Kırmızı renkli illerde okullar tekrardan kapanacak mı?

, kapandı mı, devam edecek mi soruları gündemdeki yerini korurken, konuya ilişkin açıklama Milli Eğitim Bakanı 'tan geldi. Katıldığı bir okul ziyaretinde yüz yüze eğitimle ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Selçuk, her an değişimleri izlediklerini ve buna göre karar aldıklarını bildirdi. Selçuk, yüz yüze eğitim devam edecek mi, okullar ne zaman kapanacak sorularına da yanıt verdi. Peki, Ankara, İzmir ve İstanbul'da kırmızı renkli illerde okullar kapanacak mı? İşte yüz yüze eğitim ile ilgili illerin valiliklerinden alınan kararlar ve son gelişmeler…

MEB Ziya Selçuk’tan yüz yüze eğitim açıklaması: Yüz yüze eğitim devam edecek mi, okullar kapandı mı? Kırmızı renkli illerde okullar tekrardan kapanacak mı?

Milli Eğitim Bakanı katıldığı bir okul ziyaretinde yüz yüze eğitimle ilgili açıklamalarda bulunurken, merak edilen soruları da yanıtladı. Bir süredir merak edilen, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Konya, Eskişehir, Adana, Trabzon ve İstanbul gibi çok yüksek riskli illerde okullar kapanacak mı sorusu ise bu noktada yanıt buldu. Bakan Selçuk, sürecini yakından takip ettiklerini bildirirken ilkokullarda, ortaokullarda ve liselerde katılım oranı hakkında son durumu paylaştı. Peki, , ne zaman kapanacak? İşte yüz yüze eğitimle ilgili alınan kararlar;

MEB Ziya Selçuk’tan yüz yüze eğitim açıklaması: Yüz yüze eğitim devam edecek mi, okullar kapandı mı? Kırmızı renkli illerde okullar tekrardan kapanacak mı?

BAKAN SELÇUK, YÜZ YÜZE EĞİTİM SÜRECİNİ DEĞERLENDİRDİ

Millî Eğitim Bakanı , Düzce programı kapsamında TOKİ Mehmet Akif Ersoy İlkokulunu ziyaretinin ardından basın mensuplarının sürecine ilişkin sorularını yanıtladı.

2 Mart'tan itibaren okulların açılmasıyla yaşanan yoğun ve dinamik süreci anlık olarak takip ettiklerine değinen Bakan Selçuk, "Bu çerçevede şunu rahatlıkla söylemek mümkün; okullarımıza devam noktasında ilkokullarda yüzde 80'lerin üzerinde, ortaokullarda yüzde 76, liselerde de yüzde 70 civarında bir katılım var." diye konuştu.

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MEB Ziya Selçuk’tan yüz yüze eğitim açıklaması: Yüz yüze eğitim devam edecek mi, okullar kapandı mı? Kırmızı renkli illerde okullar tekrardan kapanacak mı?

Okullara devam konusunda istatistiklerin artışa işaret ettiğini aktaran Selçuk, "Elbette en önemli önceliğimiz yüz yüze eğitim fakat OECD ülkeleri içerisinde Slovakya, Kostarika ve Kolombiya gibi ülkelerden sonra okulların en çok kapalı olduğu ülkeler arasında ilk 5'te yer alıyoruz. Bu, sağlık prensibi önceliğimizden kaynaklanan bir yaklaşım." ifadesini kullandı.

MEB Ziya Selçuk’tan yüz yüze eğitim açıklaması: Yüz yüze eğitim devam edecek mi, okullar kapandı mı? Kırmızı renkli illerde okullar tekrardan kapanacak mı?

Selçuk, valiliklerin il hıfzıssıhha kurullarıyla yaptıkları değerlendirmeler sonucu her ile özgü kararların alındığına dikkati çekerek şunları kaydetti: "Bu süreçte emek verenlere teşekkür ediyorum çünkü zor bir süreç yaşıyoruz ama bunu hep birlikte başarıp atlatacağımıza inanıyoruz. Bir taraftan aşı süreci devam ediyor. Her gün, her an değişimleri izleyerek ortak kararlar almaya çaba gösteriyoruz. İstiyoruz ki önümüzdeki süreçte yüz yüze eğitime çok daha katılımlı, çok daha yüksek bir şekilde devam edelim. Bu koşullar bir an önce düzelsin. Önceliğimiz tabii ki yüz yüze eğitim. Salgın şartlarını dikkate alarak okulları açık tutma isteğimize rağmen diğer ülkelere baktığımızda daha fazla kapalı olduğunu görüyoruz ama bu, sağlık öncelik prensibimizden kaynaklanıyor."

MEB Ziya Selçuk’tan yüz yüze eğitim açıklaması: Yüz yüze eğitim devam edecek mi, okullar kapandı mı? Kırmızı renkli illerde okullar tekrardan kapanacak mı?

YÜZ YÜZE EĞİTİMDE SON DURUM

Kovid-19 risk haritasının açıklanmasının ardından Türkiye genelinde 64 ilin kategorisinin değişmesi nedeniyle bu illerde uygulanan tedbirler de değişecek.

Sağlık Bakanlığının açıkladığı Kovid-19 verileriyle hazırlanan yeni risk haritasına göre, çok yüksek riskli grubunu gösteren kırmızı kategorideki illerin sayısı, nüfusun yüzde 80'ini oluşturan 58 şehre ulaştı.

Çok yüksek ve yüksek riskli 70 ilde, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, cumartesi ve pazar günleri uygulanacak.

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