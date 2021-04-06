MEB Ziya Selçuk’tan yüz yüze eğitim açıklaması: Yüz yüze eğitim devam edecek mi, okullar kapandı mı? Kırmızı renkli illerde okullar tekrardan kapanacak mı?

Okullar ne zaman kapanacak, kapandı mı, yüz yüze eğitim devam edecek mi soruları gündemdeki yerini korurken, konuya ilişkin açıklama Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan geldi. Katıldığı bir okul ziyaretinde yüz yüze eğitimle ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Selçuk, her an değişimleri izlediklerini ve buna göre karar aldıklarını bildirdi. Selçuk, yüz yüze eğitim devam edecek mi, okullar ne zaman kapanacak sorularına da yanıt verdi. Peki, Ankara, İzmir ve İstanbul'da kırmızı renkli illerde okullar kapanacak mı? İşte yüz yüze eğitim ile ilgili illerin valiliklerinden alınan kararlar ve son gelişmeler…