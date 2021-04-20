MEB Ziya Selçuk’tan yüz yüze eğitim ve yaz tatili açıklaması geldi! Yaz tatili ne zaman başlayacak, okullar ne zaman kapanacak?

2021 yaz tatili ne zaman başlayacak, okullar ne zaman kapanacak, ara tatil olacak mı soruları milyonlarca öğrencinin gündeminde yer almaya devam ediyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada merak edilen sorulara yanıt verdi. Bilindiği üzere, korona salgınında yaşanan vaka artışı nedeniyle bu yıl 2 hafta olması gereken ara tatil üç hafta sürmüştü. 2021 yaz tatili için tarih vererek Temmuz ayını işaret eden Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıklamalarını peş peşe duyurdu. Bu noktada gözler Yaz tatili ne zaman, okullar ne zaman kapanacak sorularına çevrildi. İşte yaz tatili ne zaman, okullar ne zaman kapanacak sorularının yanıtları ve Bakan Ziya Selçuk'un konuya ilişkin açıklamaları;