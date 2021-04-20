MEB Ziya Selçuk’tan yüz yüze eğitim, yaz tatili ve uzaktan eğitim açıklaması: Yaz tatili ne zaman başlayacak, okullar ne zaman kapanacak?

Yaz tatili ne zaman başlayacak, okullar ne zaman kapanacak sorusu gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada bu sorulara yanıt verirken, bugün ise uzaktan eğitim süreci ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Koronavirüs salgınında yaşanan vaka artışı sebebiyle bu yıl üç hafta süren yarıyıl tatili nedeniyle Nisan ara tatilinin iptal edildiğini duyurmuştu. 2021 yaz tatili için tarih vererek Temmuz ayını işaret eden Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıklamalarını peş peşe duyurdu. Peki, 2021 Yaz tatili ne zaman, okullar ne zaman kapanacak?

İşte Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un yaptığı yüz yüze eğitim ve uzaktan eğitim açıklaması;