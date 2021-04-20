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Haberler Galeri MEB Ziya Selçuk’tan yüz yüze eğitim, yaz tatili ve uzaktan eğitim açıklaması: Yaz tatili ne zaman başlayacak, okullar ne zaman kapanacak?
Giriş Tarihi: 20.04.2021 15:29 Güncelleme Tarihi: 20.04.2021 15:31

MEB ’tan , yaz tatili ve uzaktan eğitim açıklaması: , ?

Milli Eğitim Bakanı 'tan uzaktan eğitim süreci ile ilgili son dakika açıklamaları geldi. Öte yandan Bakan Selçuk geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada ise, ne zaman başlayacak, sorularına da yanıt vermişti. Bilindiği üzere, korona salgınında yaşanan vaka artışı nedeniyle bu yıl 2 hafta olması gereken ara tatil üç hafta sürmüştü. 2021 yaz tatili için tarih vererek Temmuz ayını işaret eden Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıklamalarını peş peşe duyurdu. Bu noktada gözler Yaz tatili ne zaman, okullar ne zaman kapanacak sorularına çevrildi. İşte yaz tatili ne zaman, okullar ne zaman kapanacak sorularının yanıtları ve Bakan Ziya Selçuk'un konuya ilişkin açıklamaları;

MEB Ziya Selçuk’tan yüz yüze eğitim, yaz tatili ve uzaktan eğitim açıklaması: Yaz tatili ne zaman başlayacak, okullar ne zaman kapanacak?

, sorusu gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Milli Eğitim Bakanı geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada bu sorulara yanıt verirken, bugün ise uzaktan eğitim süreci ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Koronavirüs salgınında yaşanan vaka artışı sebebiyle bu yıl üç hafta süren yarıyıl tatili nedeniyle Nisan ara tatilinin iptal edildiğini duyurmuştu. için tarih vererek Temmuz ayını işaret eden Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıklamalarını peş peşe duyurdu. Peki, 2021 Yaz tatili ne zaman, okullar ne zaman kapanacak?

İşte Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un yaptığı ve uzaktan eğitim açıklaması;

MEB Ziya Selçuk’tan yüz yüze eğitim, yaz tatili ve uzaktan eğitim açıklaması: Yaz tatili ne zaman başlayacak, okullar ne zaman kapanacak?

Bakanlıktan yapılan son dakika açıklamasına göre, MEB, uzaktan eğitim sürecinde tüm öğrencilere TRT EBA televizyonu yayınları, canlı dersler ve EBA dijital platformunun oluşturduğu alternatif sistemlerle ulaşmanın yanı sıra her sınıf düzeyinde kaynak desteği hazırlamaya devam ediyor.

4. sınıflar için birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü ünitelerden oluşan 22 çalışma fasikülünün ardından aynı serinin beşinci ve altıncı üniteleri de http://odsgm.meb.gov.tr/ adresinde erişime açıldı.

Yeni fasiküller, 4. sınıflar için Türkçe, matematik, fen bilimleri, din kültürü ve ahlak bilgisi, sosyal bilgiler ve İngilizce derslerinden çoktan seçmeli sorular ve etkinlikler içeriyor.

Ünitelerin işleniş zamanına göre yıl boyunca yayımlanacak fasiküllere, meb.gov.tr ve odsgm.meb.gov.tr adresinden erişilebiliyor.

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MEB Ziya Selçuk’tan yüz yüze eğitim, yaz tatili ve uzaktan eğitim açıklaması: Yaz tatili ne zaman başlayacak, okullar ne zaman kapanacak?

- "DİĞER ÜNİTELERİ KAPSAYAN FASİKÜLLERİ YAYIMLAMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Milli Eğitim Bakanı , konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, beşinci ve altıncı üniteleri kapsayan 10 fasikülde 850 sorunun yer aldığını belirterek, "Salgın sürecinde her bir öğrencimize ulaşmak ve onların ihtiyaçlarını karşılamak için kaynak sunmaya devam ediyoruz. Uzaktan eğitimde alternatif sistemlerimiz ve kaynak desteklerimizle çocuklarımızın yanındayız." ifadesini kullandı.

Daha önce de çok sayıda kaynak desteğinin hazırlanarak paylaşıldığını hatırlatan Selçuk, şöyle devam etti:

"Örneğin kazanım kavrama testleri, LGS için örnek sorular ve çalışma soruları, 5, 6 ve 7. sınıflar için beceri temelli testler, 9, 10, 11 ve 12. sınıflar için tekrar testleri; ilköğretim 2, 3 ve 4. sınıflar için çalışma soruları; 5, 6, 7 ve 8. sınıflar için 1, 2, 3 ve 4. üniteleri kapsayan çalışma fasiküllerini daha önce yayımladık. Bugün ilkokul öğrencilerimiz için yayımladığımız bu çalışmada 4. sınıf düzeyinde beşinci ve altıncı üniteleri kapsayan fasiküller bulunuyor. Diğer üniteleri kapsayan fasikülleri yayımlamaya devam edeceğiz."

Salgın döneminde kaynak desteği ölçeğinin giderek büyüdüğünü vurgulayan Selçuk, süreci başarılı bir şekilde koordine eden Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü Sadri Şensoy ve çalışma arkadaşlarına, 81 ildeki ölçme değerlendirme merkezlerinde çalışmalara katkı veren tüm meslektaşlarına teşekkür etti.

MEB Ziya Selçuk’tan yüz yüze eğitim, yaz tatili ve uzaktan eğitim açıklaması: Yaz tatili ne zaman başlayacak, okullar ne zaman kapanacak?

Milli Eğitim Bakanı Selçuk okulların kapanacağı tarih ile ilgili, "Öğrencilerimizi 2 Temmuz'a kadar okulda tutmakla ilgili planlama çalışmaları var. Ara tatil yok." bilgisini paylaştı.

YAZ TATİLİ NE ZAMAN, OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

MEB Bakanı , nisan ayında bir ara tatil verilip verilmeyeceğine yönelik soru üzerine, "15 Şubat'taki iki haftayı üç hafta yaptık. Yani bu ara tatili alarak oraya ekledik ve bir ara tatilden ziyade hatta okulun uzatılmasıyla ilgili de planlamalarımız var. Bizim okullarımız seminer dönemi dahil, 2 Temmuz'da bitiyor ama öğrenciler ondan önceki haftalarda bırakıyorlar. Ama bu sefer öğrencilerimizi 2 Temmuz'a kadar okulda tutmakla ilgili planlama çalışmaları var. Ara tatil yok." diye konuştu.

Aslında desteklemeyi, telafiyi zaten süreçte yaptıklarını, destekleme ve yetiştirme kurslarını hep açık tutmalarının aslında bir telafi olduğunu aktaran Selçuk, "Biz her bir öğrencinin durumunun ne olduğunu, canlı derse katılımını ya da çeşitli ödevlere olan yaklaşımını, süreçteki birtakım özelliklerini, geçmişteki notlarını bunların hepsini biliyoruz." ifadelerini kullandı

MEB Ziya Selçuk’tan yüz yüze eğitim, yaz tatili ve uzaktan eğitim açıklaması: Yaz tatili ne zaman başlayacak, okullar ne zaman kapanacak?

KARNELER NE ZAMAN VERİLECEK?

Karnelerin belirli bir tarihi olduğunu dile getiren Selçuk, "Örneğin lise veya ortaokul öğrencilerinin nisan sonunda notlarının tamamlanmasını bekleriz. Ondan sonra karneyle ilgili çalışmalar başlar. Liselerde daha karne vermedik. Bu duruma göre nasıl bir ihtiyaç doğarsa, şunu net söylemem lazım. 'Önceden bir şey söylüyoruz da bunu asla değiştirmiyoruz.' gibi bir durumumuz yok. Karnenin tarihini de ona göre düzenleriz. Duruma bir bakmamız lazım. Süreci izlememiz lazım. Vakalara ilişkin tabloda çok daha farklı bir durum ortaya çıkacak ve biz yeniden kararlarımızı yeniden gözden geçirmek durumunda kalacağız." diye konuştu.

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