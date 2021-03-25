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Haberler Galeri MEB’den lise ve ortaokul sınavları kararı: 2021 Yüz yüze sınavlar ertelendi mi, iptal mi? MEB ile 5. 6. 7. 8 ve 9. 10. 11. 12. sınıflar lise ortaokul sınavları ne zaman?

MEB’den lise ve ortaokul sınavları kararı: 2021 Yüz yüze ertelendi mi, iptal mi? MEB ile 5. 6. 7. 8 ve 9. 10. 11. 12. sınıflar lise ortaokul sınavları ne zaman?

'ndan ortaokul ve lisede yüz yüze ile ilgili peş peşe açıklamaları geldi. Liselerde salgın sürecinde ertelenen sınavların yüz yüze yapılmaya başlandığı biliniyordu. Lise ve ortaokul, 5 ile 6. sınıf yüz yüze sınavları ile ilgili karar dün sırasıyla öğle ve akşam saatlerinde açıklandı. Öğrenci ve velilerin gündeminde yer alan "Sınavlar iptal mi oldu, lise ve ilkokul sınavları ertelendi mi, ne zaman?" soruları, dün akşam yanıt buldu. Milli Eğitim Bakanlığı kararına göre; 29 Mart tarihinde başlaması planlanan sınavlar ertelendi. Bu kritik kararlar sonrası ortaokul ve lise sınavları iptal mi, ne zamana ertelendi?

Giriş Tarihi: 25.03.2021 15:33 Güncelleme Tarihi: 25.03.2021 15:33
MEB’den lise ve ortaokul sınavları kararı: 2021 Yüz yüze sınavlar ertelendi mi, iptal mi? MEB ile 5. 6. 7. 8 ve 9. 10. 11. 12. sınıflar lise ortaokul sınavları ne zaman?

Gelen haberine göre lise ve ortaokulda yüz yüze sınav düzenlemesi yeniden gözden geçirildi ve karar verildi. tarafından 29 Mart tarihinde uygulanması planlanan bu döneme ait ikinci sınavların koronavirüs vaka sayısındaki artış göz önünde bulundurularak ertelendiği duyurulurken milyonlarca vatandaş sabah saatlerinden itibaren " iptal mi oldu, lise sınavları ertelendi mi, ne zaman?" sorularına ait yanıtı da vermiş oldu. Lise sınavları 3 Mayıs 2021 itibarıyla yüz yüze yapılacak açıklaması gelmişti. Hemen ardından ortaokul sınavları için de bir açıklama MEB tarafından paylaşıldı.

SINAVLAR İPTAL Mİ, LİSE VE ORTAOKUL SINAVLARI NE ZAMANA ERTELENDİ?

Yüz yüze düzenlenmeye başlanan sınavlarda alınan yeni karar Türkiye'nin gündemine geldi. Vakalarda yaşanan artışla beraber Milli Eğitim Bakanlığı 29 Mart'ı işaret ettiği 2. Sınavların Mayıs ayında belirlenen tarihte yapılacağını ifade etti. Böylece MEB takvimi ile liselerdeki ikinci sınavların ne zaman yapılacağı belli oldu. İşte Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaptığı o açıklama ve Ortaokul 4. 5. 6. 7. 8. sınıf ve lise 9. 10. 11. 12. sınıf sınavları ne zaman yapılacak sorusunun yanıtı…

MEB’den lise ve ortaokul sınavları kararı: 2021 Yüz yüze sınavlar ertelendi mi, iptal mi? MEB ile 5. 6. 7. 8 ve 9. 10. 11. 12. sınıflar lise ortaokul sınavları ne zaman?

ORTAOKUL YÜZ YÜZE SINAVLARI İPTAL OLACAK MI?

Sınavların ertelendiği duyuruldu ancak iptal olacağı ile ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. Sınavlarla ilgili gelişmeleri olduğu zaman detaylar haberde yer alacak.

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MEB’den lise ve ortaokul sınavları kararı: 2021 Yüz yüze sınavlar ertelendi mi, iptal mi? MEB ile 5. 6. 7. 8 ve 9. 10. 11. 12. sınıflar lise ortaokul sınavları ne zaman?

LİSE SINAVLARI ERTELENDİ Mİ, NE ZAMAN?

(MEB), liselerde hazırlık, 9, 10, 11. sınıf öğrencilerinin 29 Mart'tan itibaren başlatılması planlanan yüz yüze sınavlarının, 3 Mayıs'tan itibaren yapılmaya başlanacağını bildirdi.

MEB'den ortaokullarda yüz yüze sınav kararı!

MEB’den lise ve ortaokul sınavları kararı: 2021 Yüz yüze sınavlar ertelendi mi, iptal mi? MEB ile 5. 6. 7. 8 ve 9. 10. 11. 12. sınıflar lise ortaokul sınavları ne zaman?

Bakanlıktan illere gönderilen yazıda, liselerdeki yüz yüze sınav uygulamalarına ilişkin açıklamalara yer verildi.

MEB’den lise ve ortaokul sınavları kararı: 2021 Yüz yüze sınavlar ertelendi mi, iptal mi? MEB ile 5. 6. 7. 8 ve 9. 10. 11. 12. sınıflar lise ortaokul sınavları ne zaman?

MEB'in 2 Mart tarihli yazısı ile ortaöğretim kurumlarında uygulanacak sınavlarla ilgili gerekli açıklamaların yapıldığı hatırlatılan yazıda, ancak Kovid-19 salgınının yayılımının önlenmesi ve halk sağlığının korunması amacıyla Cumhurbaşkanlığı Kabinesi tarafından alınan kararlar doğrultusunda düşük, orta, yüksek ve çok riskli olarak sınıflandırılan illerde son günlerde yaşanan vaka sayılarındaki artış ve salgının seyrindeki gelişmelerin göz önünde bulundurulduğu ve bu kapsamda liselerde yüz yüze sınav tarihlerine ilişkin yeni uygulamaların yapılacağı ifade edildi.

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