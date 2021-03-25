MEB'den "Okullar ne zaman kapanacak?" sorusuna flaş yanıt! Ara tatil var mı, yaz tatili ne zaman başlıyor?

Milli Eğitim Bakanlığı geçtiğimiz gün yüz yüze sınav uygulamasıyla ilgili yeni kararlarını açıklamıştı. Vakaların artışa geçmesiyle beraber ertelenen sınav tarihleri sonrası binlerce öğrenci "Okullar ne zaman kapanacak, yaz tatili ne zaman başlıyor?" sorularına ait yanıtı da araştırmaya başladı. Bakan Selçuk konuyla ilgili olarak detayları geçtiğimiz haftalarda duyurmuş ve Nisan ayında ara tatil olmayacağını ifade etmişti. Bu noktada Milli Eğitim Bakanı Selçuk okullar ne zaman kapanacak sorusuna ilişkin yanıtı da verdi.