MEB’den ortaokul sınav kararı: 2021 Yüz yüze sınavlar ertelendi mi, iptal mi? MEB ile 5. 6. 7. 8 ve 9. 10. 11. 12. sınıflar lise ortaokul sınavları ne zaman?

Gelen son dakika haberine göre lise ve ortaokulda yüz yüze sınav düzenlemesi yeniden gözden geçirildi ve karar verildi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 29 Mart tarihinde uygulanması planlanan bu döneme ait ikinci sınavların koronavirüs vaka sayısındaki artış göz önünde bulundurularak ertelendiği duyurulurken milyonlarca vatandaş sabah saatlerinden itibaren "Sınavlar iptal mi oldu, lise sınavları ertelendi mi, ne zaman?" sorularına ait yanıtı da vermiş oldu. Lise sınavları 3 Mayıs 2021 itibarıyla yüz yüze yapılacak açıklaması gelmişti. Hemen ardından ortaokul sınavları için de bir açıklama MEB tarafından paylaşıldı.

SINAVLAR İPTAL Mİ, LİSE VE ORTAOKUL SINAVLARI NE ZAMANA ERTELENDİ?

Yüz yüze düzenlenmeye başlanan sınavlarda alınan yeni karar Türkiye'nin gündemine geldi. Vakalarda yaşanan artışla beraber Milli Eğitim Bakanlığı 29 Mart'ı işaret ettiği 2. Sınavların Mayıs ayında belirlenen tarihte yapılacağını ifade etti. Böylece MEB takvimi ile liselerdeki ikinci sınavların ne zaman yapılacağı belli oldu. İşte Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaptığı o açıklama ve Ortaokul 4. 5. 6. 7. 8. sınıf ve lise 9. 10. 11. 12. sınıf sınavları ne zaman yapılacak sorusunun yanıtı…