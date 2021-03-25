MEB’den ortaokul sınav kararı: Yüz yüze sınavlar ertelendi mi, iptal mi edildi? MEB ile 5. 6. ve 9.,10.,11., ve 12. sınıflar lise ortaokul sınavları ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan ortaokul ve lisede yüz yüze sınavlar ile ilgili peş peşe son dakika açıklamaları geldi. Liselerde salgın sürecinde ertelenen sınavların yüz yüze yapılmaya başlandığı biliniyordu. Lise ve ortaokul, 5 ile 6. sınıf yüz yüze sınavları ile ilgili karar dün sırasıyla öğle ve akşam saatlerinde açıklandı. Öğrenci ve velilerin gündeminde yer alan "Sınavlar iptal mi oldu, lise ve ilkokul sınavları ertelendi mi, ne zaman?" soruları, dün akşam yanıt buldu. Milli Eğitim Bakanlığı kararına göre; 29 Mart tarihinde başlaması planlanan sınavlar ertelendi. Bu kritik kararlar sonrası ortaokul ve lise sınavları iptal mi, ne zamana ertelendi?