SON DAKİKA HABERİ! 500 bin ücretsiz tablet başvurusu nasıl yapılır, şartları neler? 2020 MEB ve belediyelerin bedava tablet bilgisayar başvuru linki ve şartları

Ücretsiz tablet başvurusu nasıl ve nereden yapılır? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 500 bin öğrenciye ulaştırılacak olan ücretsiz tablet bilgisayar dağıtımı resmen başladı. 500 bin tablet dağıtımından faydalanmak isteyen öğrenciler, 'ücretsiz tablet başvurusu şartları neler, nasıl ve nereden yapılır' sorularının yanıtlarını merak ediyor. Konuyla ilgili detaylar geçtiğimiz haftalarda Başkan Erdoğan tarafından açıklanmış, detaylar kamuoyuyla paylaşılmıştı. İşte 'bedava tablet dağıtımı başvuru şartları, başvuru linki ve nereden yapılır?' sorusunun yanıtı…

BEDAVA TABLET DAĞITIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR VE KİMLER ALABİLİR?

Tablet bilgisayar dağıtımında öncelikli amaç ihtiyaç sahibi öğrencilere yollamak. Dağıtımın hızlı gerçekleştirilebilmesi için dağıtım stratejisi uygulanıyor. Bu hafta ile birlikte yüz binlerce öğrenciye tablet dağıtımı başladı. Bu doğrultuda, ihtiyaç sahibi öğrenciler arasından ailesinin gelir düzeyi, eğitim çağındaki kardeş sayısı, yüz yüze eğitime devam etme durumu, özel eğitim gereksinim halleri gibi hususlarda resmi veriler üzerinden bir önceliklendirme yapıldı. Cihazların dağıtım süreci, il milli eğitim müdürlüklerince koordine edilecek. Cihazlar, okul yönetimlerince ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırılacak.

ÜCRETSİZ TABLET NEREDEN VE NASIL ALINIR? ÜCRETSİZ TABLET LİNKİ VAR MI?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın dağıtımını sağlayacağı 500 bin ücretsiz tablet başvuru formu ekranı ve linki bulunmuyor. Buna karşın, çeşitli belediyeler ve sivil toplum örgütleri de öğrencilere tablet bilgisayar dağıtımı yapıyor. Belediyelerin başvuru formu ve linki ise haberimizde yer alıyor.

İşte, 500 bin bedava tablet, bilgisayar ve laptop dağıtımı kampanyası başvuru linki ve başvuru ekranı 2020;