SON DAKİKA | Okullar kapanacak mı? Kırmızı renkli illerde İzmir, Ankara ve İstanbul’da okullar kapandı mı?

Son gerçekleşen Kabine Toplantısı'nın ardından son dakika açıklamaları yapıldı. Bu açıklamalar doğrultusunda 58 ilin kırmızı renkli kategoriye yani çok yüksek riskli iller sınıfına girdiği açıklandı. Bu iller arasında İzmir, Ankara ve İstanbul gibi büyük şehirler yer alırken okullar kapanacak mı sorusu da gündeme geldi. Aynı zamanda Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yüz yüze ve uzaktan eğitimle ilgili son dakika açıklaması yapıldı. Buna göre; kırmızı renkli illerde okullar kapandı mı? İşte son gelişmeler!

OKULLAR KAPANACAK MI?

Türkiye genelindeki tüm okul öncesi eğitim kurumlarında, ilkokullarda, 8. ve 12. sınıflarda eğitim öğretim sürecek.



Kırmızı renkle gösterilen çok yüksek, turuncu renkle gösterilen yüksek riskli illerde, 8.sınıf hariç ortaokullar ve 12.sınıflar hariç diğer lise kademeleri kapalı olacak.