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Haberler Galeri MEB'den son dakika: Okullar kapanacak mı? Kırmızı renkli illerde İzmir, Ankara ve İstanbul’da okullar kapandı mı?

MEB'den : ? Kırmızı renkli illerde , ve ’da ?

…29 Mart tarihinde gerçekleşen Kabine Toplantısı'nın ardından risk grubundaki illerde ve renklerinde değişiklikler meydana geldi. 58 il çok yüksek riskli iller grubuna yani kırmızı renge büründü. Bu illerin başında; , ve gibi büyükşehirler de gelmektedir. Öte yandan risk haritasına göre yaklaşık 1 ay önce bazı illerde yüz yüze eğitimin kademeli olarak başlaması kararlaştırılmıştı. Bu gelişmelerin ardından yüz yüze eğitime devam eden öğrenciler okulların durumunu merak etmeye başladı. Bu bakımdan; okullar tekrar kapanacak mı? tarafından yüz yüze eğitimle ilgili son dakika açıklaması geldi. Buna göre; kırmızı renkli illerde, Ankara, İzmir ve İstanbul'da ? İşte MEB açıklaması ve son gelişmeler!

Giriş Tarihi: 31.03.2021 07:38 Güncelleme Tarihi: 31.03.2021 07:38
SON DAKİKA | Okullar kapanacak mı? Kırmızı renkli illerde İzmir, Ankara ve İstanbul’da okullar kapandı mı?

SON DAKİKA | Okullar kapanacak mı? Kırmızı renkli illerde İzmir, Ankara ve İstanbul’da okullar kapandı mı?

Son gerçekleşen Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamaları yapıldı. Bu açıklamalar doğrultusunda 58 ilin kırmızı renkli kategoriye yani çok yüksek riskli iller sınıfına girdiği açıklandı. Bu iller arasında , ve gibi büyük şehirler yer alırken sorusu da gündeme geldi. Aynı zamanda tarafından yüz yüze ve uzaktan eğitimle ilgili son dakika açıklaması yapıldı. Buna göre; kırmızı renkli illerde ? İşte son gelişmeler!

OKULLAR KAPANACAK MI?

Türkiye genelindeki tüm okul öncesi eğitim kurumlarında, ilkokullarda, 8. ve 12. sınıflarda eğitim öğretim sürecek.

Kırmızı renkle gösterilen çok yüksek, turuncu renkle gösterilen yüksek riskli illerde, 8.sınıf hariç ortaokullar ve 12.sınıflar hariç diğer lise kademeleri kapalı olacak.

SON DAKİKA | Okullar kapanacak mı? Kırmızı renkli illerde İzmir, Ankara ve İstanbul’da okullar kapandı mı?

SON DAKİKA | Okullar kapanacak mı? Kırmızı renkli illerde İzmir, Ankara ve İstanbul’da okullar kapandı mı?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yeni koronavirüs tedbirlerini duyururken, illere göre risk haritası da yayınlandı. 58 il çok yüksek riskli 'kırmızı' kategoriye dönerken, Türkiye'de düşük riskli tek ilk (mavi) Şırnak oldu. Kritik toplantı sonrası yaptığı yazılı açıklamada yüz yüze ve uzaktan eğitim faaliyetlerinin yerinde karar uygulaması kapsamında il bazlı alınacak kararlar ile devam edeceğini duyurdu. Buna göre eğitim öğretim takvimi değişmedi.

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SON DAKİKA | Okullar kapanacak mı? Kırmızı renkli illerde İzmir, Ankara ve İstanbul’da okullar kapandı mı?

SON DAKİKA | Okullar kapanacak mı? Kırmızı renkli illerde İzmir, Ankara ve İstanbul’da okullar kapandı mı?

KIRMIZI RENKLİ İLLERDE OKULLARIN DURUMU

Kabine Toplantısı'nda eğitim öğretim takvimi ile ilgili bir karar çıkmadı. Toplantı sonrası MEB'den açıklama geldi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Eğitimde yerinde karar uygulaması kapsamında 1 Mart 2021 Pazartesi günü kamuoyu ile paylaşmış olduğumuz kriterler doğrultusunda, yüz yüze ve uzaktan eğitim faaliyetlerine il bazlı alınacak kararlar ile devam edilecektir. Bu kapsamda; tüm okul öncesi eğitim kurumlarında, ilkokullarda, 8 ve 12'inci sınıflarda ülke genelinde yüz yüze eğitim daha önce açıklandığı şekilde devam edecektir. Ortaokul 5, 6 ve 7'nci sınıflar ile lise hazırlık, 9, 10 ve 11'inci sınıflarda yüz yüze ve uzaktan eğitime geçiş, risk durumu haritasına bağlı olarak valilikler koordinasyonundaki İl Hıfzısıhha Kurulu kararları doğrultusunda il bazlı olarak uygulanacaktır" denildi.

SON DAKİKA | Okullar kapanacak mı? Kırmızı renkli illerde İzmir, Ankara ve İstanbul’da okullar kapandı mı?

SON DAKİKA | Okullar kapanacak mı? Kırmızı renkli illerde İzmir, Ankara ve İstanbul’da okullar kapandı mı?

Özel gereksinimli öğrenciler için hizmet veren özel eğitim okul ve sınıflarının ülke genelinde tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime devam edeceği bildirilen açıklamanın devamında, "Köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki eğitim kurumlarında mevcut kararlar uygulanmaya devam edecektir. 8 ve 12'nci sınıflar ile mezunlara yönelik düzenlenen Destekleme ve Yetiştirme Kursları ile takviye kurslarına cumartesi ve pazar günleri de dahil devam edilecektir. Okullardaki sınav uygulamaları ise açıklanan takvim doğrultusunda devam edecektir. Yüz yüze eğitime katılım veli rızasına bağlı olarak gerçekleştirilecektir" ifadelerine yer verildi.

SON DAKİKA | Okullar kapanacak mı? Kırmızı renkli illerde İzmir, Ankara ve İstanbul’da okullar kapandı mı?

SON DAKİKA | Okullar kapanacak mı? Kırmızı renkli illerde İzmir, Ankara ve İstanbul’da okullar kapandı mı?

EĞİTİM TAKVİMİ TAKVİMİ

Buna göre daha önce alınan kararların devam etmesi bekleniyor. Öte yandan 2021 yılı eğitim öğretim takvimi de belli oldu. Buna göre takvim şöyle olacak;

* 31 Ağustos: Okullar yüz yüze eğitime başladı.

* 16-20 Kasım: Birinci dönem ara tatili.

* 25 Ocak-12 Şubat: Sömestr tatili. (Nisandaki ara tatil eklenerek, süre uzatıldı)

* 2 Mart: İkinci dönem yüz yüze eğitim başladı. Bazı illerde sadece anaokulları ve ilkokullar riskli olmayan şehirlerde ise ortaokul ve liseler açıldı.

* 8 Mart: Liselerde yüz yüze sınavlar başladı.

* 6 Haziran: Liselere Geçiş Sınavı.

* 26 Haziran: Temel Yeterlilik Testi (TYT).

* 27 Haziran: Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT).

* 2 Temmuz: Okulların kapanış tarihi.

* 2 Temmuz-31 Ağustos: Gönüllü okul.

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