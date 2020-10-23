MEB'DEN SON DAKİKA: Okullar ne zaman açılacak ve yüz yüze diğer sınıflar için olacak mı? 2020-2021 Ortaokullar ve liseler için okullar açılacak mı?

Okulların açılması ile ilgili son dakika haberleri yakından takip ediliyor. Öyle ki, geçtiğimiz haftalarda ilkokul 1. sınıfların ardından 2. 3. 4. 8. ve lise 12. sınıflar da okula başlamıştı. Hâl böyle olunca da diğer sınıfların durumu merak konusu olmuştu. Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, 5. ve 9. sınıfların da yüz yüze eğitime başlayacağını duyurdu.

5. VE 9. SINIFLAR NE ZAMAN OKULA BAŞLAYACAK, HAFTADA KAÇ GÜN GİDECEK?

Başkan Erdoğan, okulların açılış tarihi ile ilgili konuşurken 5. ve 9. sınıfların okula başlaması hakkında, "Ortaokullarda 5'inci sınıflarda, liselerde 9'uncu sınıflarda yüz yüze eğitim-öğretim faaliyetlerini 2 Kasım tarihi itibarıyla başlatıyoruz." açıklamasını yaptı. Böylelikle, 5. ve 9. sınıflar ne zaman okula gidecek sorusu da yanıt buldu.

DİĞER SINIFLAR İÇİN OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Hâl böyle olunca, şu anda uzaktan eğitimde olan ortaokul 6. 7. ve lise 10. 11. sınıfların durumu merak konusu oldu. Gerek öğrenciler gerekse velileri tarafından, 'Diğer sınıflar için okullar ne zaman açılacak?' sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Peki, 6. 7. 10. 11. sınıflar ne zaman okula gidecek?

İşte, son dakika gelişmeleri;