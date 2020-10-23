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MEB'DEN : ve yüz yüze diğer sınıflar için olacak mı? 2020-2021 Ortaokullar ve liseler için ?

sorusunun yanıtı, son günlerin en çok araştırılanları arasında bulunuyor. Kabine Toplantısı'nın ardından okulların açılması ve yüz yüze eğitim hakkında açıklamaları yapan Başkan Erdoğan, 5. ve 9. sınıfların da yüz yüze eğitime başlayacağını duyurdu. Bu açıklamanın ardından ise, '6. 7. ve 10. 11. sınıflar ne zaman okula gidecek?' sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Zira, ortaokul 6. 7. ve lise 10. 11. sınıf öğrencilerin hâlen uzaktan eğitimini sürdürüyor. Peki, diğer sınıflar (6. 7. 10. 11.) için ? 5. ve 9. sınıflar ne zaman okula başlayacak, haftada kaç gün gidecek? Son dakika gelişmeleri haberimizde.

Giriş Tarihi: 23.10.2020 09:41 Güncelleme Tarihi: 23.10.2020 09:42
MEB'DEN SON DAKİKA: Okullar ne zaman açılacak ve yüz yüze diğer sınıflar için olacak mı? 2020-2021 Ortaokullar ve liseler için okullar açılacak mı?

Okulların açılması ile ilgili haberleri yakından takip ediliyor. Öyle ki, geçtiğimiz haftalarda ilkokul 1. sınıfların ardından 2. 3. 4. 8. ve lise 12. sınıflar da okula başlamıştı. Hâl böyle olunca da diğer sınıfların durumu merak konusu olmuştu. Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, 5. ve 9. sınıfların da yüz yüze eğitime başlayacağını duyurdu.

5. VE 9. SINIFLAR NE ZAMAN OKULA BAŞLAYACAK, HAFTADA KAÇ GÜN GİDECEK?

Başkan Erdoğan, okulların açılış tarihi ile ilgili konuşurken 5. ve 9. sınıfların okula başlaması hakkında, "Ortaokullarda 5'inci sınıflarda, liselerde 9'uncu sınıflarda yüz yüze eğitim-öğretim faaliyetlerini 2 Kasım tarihi itibarıyla başlatıyoruz." açıklamasını yaptı. Böylelikle, 5. ve 9. sınıflar ne zaman okula gidecek sorusu da yanıt buldu.

DİĞER SINIFLAR İÇİN OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Hâl böyle olunca, şu anda uzaktan eğitimde olan ortaokul 6. 7. ve lise 10. 11. sınıfların durumu merak konusu oldu. Gerek öğrenciler gerekse velileri tarafından, 'Diğer sınıflar için ?' sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Peki, 6. 7. 10. 11. sınıflar ne zaman okula gidecek?

İşte, son dakika gelişmeleri;

MEB'DEN SON DAKİKA: Okullar ne zaman açılacak ve yüz yüze diğer sınıflar için olacak mı? 2020-2021 Ortaokullar ve liseler için okullar açılacak mı?

5. VE 9. SINIFLAR NE ZAMAN OKULA GİDECEK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının son bölümünü koronavirüs salgını ile ilgili yapılan değerlendirmelere ve alınan yeni kararlara ayırdı. Erdoğan kararları şöyle açıkladı:

"Ulaşım araçları başta olmak üzere çok sayıda insanın bir arada bulunduğu mekanlar ve etkinlikler ile ilgili denetimler etkin şekilde sürdürülecek. Özellikle temaslı kişilerin takibi çok daha sıkı şekilde yapılacak. Yerli aşı çalışmalarında iki hafta içinde insan üzerinde deneme safhasına ulaşılacağı görülüyor. Dünyadaki aşı çalışmalarının ülkemize uygulanabilirliği hususunda da önemli gelişmeler kaydettik. Bu husustaki somut adımları yıl sonunda atmış olmayı ümit ediyoruz.

TARİH BELLİ OLDU!

Hedefimiz, önümüzdeki bahar aylarına kadar aşı meselesini tamamen çözmektir. Eğitimde yeni bir adım daha atarak ortaokullarda 5'inci sınıflarda ve liselerde 9'uncu sınıflarda yüz yüze eğitim öğretim faaliyetlerini 2 Kasım itibariyle başlatıyoruz. Halen uzaktan eğitimin sürdüğü diğer sınıflar ile ilgili tarihi de gelişmelere bakarak en yakın zamanda kamuoyuna ilan edeceğiz."

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MEB'DEN SON DAKİKA: Okullar ne zaman açılacak ve yüz yüze diğer sınıflar için olacak mı? 2020-2021 Ortaokullar ve liseler için okullar açılacak mı?

6. 7. VE 10. 11. SINIFLAR NE ZAMAN OKULA GİDECEK?

Hâlen uzaktan eğitimde olan diğer sınıfların ne zaman okula gideceği konusunda bir açıklama yapılmadı. 6. 7. ve 10. 11. sınıfların durumunun önümüzdeki 2-3 hafta içerisinde belli olması bekleniyor.

Güncel gelişmeleri haberimizden takip edebilirsiniz.

MEB'DEN SON DAKİKA: Okullar ne zaman açılacak ve yüz yüze diğer sınıflar için olacak mı? 2020-2021 Ortaokullar ve liseler için okullar açılacak mı?

MEB 2020-2021 EĞİTİM YILI YÜZ YÜZE EĞİTİM TAKVİMİ!

21 EYLÜL OKUL ÖNCESİ VE BİRİNCİ SINIFLAR AÇILDI

5 EKİM UYGULAMALI MESLEK LİSELERİ EĞİTİME BAŞLADI

12 EKİM İLKOKUL 2,3,4 ve ORTAOKUL 8. SINIF İLE LİSE 12. SINIFLAR BAŞLADI

2 KASIM ORTAOKUL 5. SINIFLAR VE LİSE 9. SINIF YÜZ YÜZE EĞİTİME BAŞLAYACAK.

MEB'DEN SON DAKİKA: Okullar ne zaman açılacak ve yüz yüze diğer sınıflar için olacak mı? 2020-2021 Ortaokullar ve liseler için okullar açılacak mı?

YÜZ YÜZE EĞİTİM OKULLARDA NASIL VERİLECEK?

Öğrencilerin okullarda sosyal mesafe ve maske kullanımına dikkat etmeleri için rehber programlar hazırlandı. Sınıflar öğrenciler sayısına göre sosyal mesafeye göre gruplara ayrılacak. Dersler 30 dakika sürecek ve dersler arası dinlenme (teneffüs) 10 dakika olarak uygulanacak. Valilik kararı doğrultusunda İlkokul ve Ortaokul öğrencileri Cumartesi günleri ders işleyebilecek.

MEB'DEN SON DAKİKA: Okullar ne zaman açılacak ve yüz yüze diğer sınıflar için olacak mı? 2020-2021 Ortaokullar ve liseler için okullar açılacak mı?

Okul öncesi (ana sınıfı) eğitim kurumlarının hepsinde haftada 5 gün ve günde 6 saat şeklinde eğitim verilecek.

21 Eylül tarihinde yüz yüze eğitime başlayan 1. sınıflar ile 12 Ekim Pazartesi günü açılan 2,3 ve 4'üncü sınıflar ve Ortaokul 8. sınıflar bir haftada toplam 2 gün okula gelecek. Bu kademeler toplam 12 ders saati okullarda kalacak. İmam Hatip Ortaokullarında ise haftada 2 gün ders işlenirken toplam 14 ders saati belirlendi.

30 dakika, dersler arası dinlenme süresi de 10 dakika olarak uygulanacak. Ayrıca ilkokullarda ve ortaokul 8'inci sınıflarda valilik kararıyla cumartesi günleri de okullarda yüz yüze eğitim faaliyetleri gerçekleştirilebilecek.

MEB'DEN SON DAKİKA: Okullar ne zaman açılacak ve yüz yüze diğer sınıflar için olacak mı? 2020-2021 Ortaokullar ve liseler için okullar açılacak mı?

MEB 2020-2021 EĞİTİM YILI ARA TATİL TAKVİMİ!

16-20 Kasım tarihlerinde birinci dönem ara tatil uygulanacak.

22 Ocak Cuma Birinci dönem sona erecek.

25 Ocak Pazartesi günü yarıyıl tatili başlayacak 5 Şubat Cuma günü sona erecek.

8 Şubat Pazartesi günü İkinci dönem başlayacak.

12-16 Nisan ikinci dönem ara tatili uygulanacak.

18 Haziran Cuma 2020-2021 eğitim öğretim yılı sona erecek.

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