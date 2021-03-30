MEB'TEN SON DAKİKA | Okullar kapanacak mı? Kırmızı renkli illerde İzmir, Ankara ve İstanbul’da okullar kapandı mı?

Son dakika…29 Mart tarihinde gerçekleşen Kabine Toplantısı'nın ardından risk grubundaki illerde ve renklerinde değişiklikler meydana geldi. 58 il çok yüksek riskli iller grubuna yani kırmızı renge büründü. Bu illerin başında; İzmir, Ankara ve İstanbul gibi büyükşehirler de gelmektedir. Öte yandan risk haritasına göre yaklaşık 1 ay önce bazı illerde yüz yüze eğitimin kademeli olarak başlaması kararlaştırılmıştı. Bu gelişmelerin ardından yüz yüze eğitime devam eden öğrenciler okulların durumunu merak etmeye başladı. Bu bakımdan; okullar tekrar kapanacak mı? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yüz yüze eğitimle ilgili son dakika açıklaması geldi. Buna göre; kırmızı renkli illerde, Ankara, İzmir ve İstanbul'da okullar kapanacak mı? İşte MEB açıklaması ve son gelişmeler!