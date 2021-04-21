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Haberler Galeri İlkokul, ortaokul ve liselerde Sınavlar iptal mi oldu, ertelendi mi? Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan sınavlarla ilgili flaş açıklama!
Giriş Tarihi: 21.04.2021 11:04 Güncelleme Tarihi: 21.04.2021 12:10

İlkokul, ortaokul ve liselerde oldu, ertelendi mi? Bakanı Selçuk'tan sınavlarla ilgili flaş açıklama!

Bakanı 'un son dakika açıklaması ile beraber milyonlarca ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisi " oldu, ertelendi mi?" sorularına ait yanıtı araştırmaya başladı. Koronavirüs vaka sayılarının rekor seviyelerde seyrettiği şu günlerde 3 Mayıs tarihine ertelenen sınavların yeniden tarih değişikliği olup olmayacağı merak ediliyordu. Bu noktada Bakan Selçuk "Sınavlar iptal mi?" sorusunu yanıtladı ve "Eğer hocalarımız tabloyu ortaya koyduklarında bunların ertelenmesi gerekir bir şekilde yeniden bir tanzime ihtiyaç var denildiğinde inanın hiç tereddüt etmeyiz derhal yaparız." İfadelerini kullandı.

Sınavlar iptal mi oldu, ertelendi mi? Milli Eğitim Bakanı Selçuk ilkokul, ortaokul ve lise sınavlarına son noktayı koydu!

Son dakika açıklaması ile beraber sınavların ertelenip ertelenmeyeceği sorgulamalarına son nokta konuldu. Hal böyleyken binlerce lise, ilkokul ve ortaokul öğrencileri ", ertelendi mi?" sorularına ait yanıt araştırılmaya başlandı. Bakanı , önümüzdeki günlerde öğretmenlerin böyle bir talebinin bulunması halinde erteleme kararı verebileceklerini ifade etti. İşte "Sınavlar iptal mi?" sorusunun yanıtı ve tüm detaylar…

Sınavlar iptal mi oldu, ertelendi mi? Milli Eğitim Bakanı Selçuk ilkokul, ortaokul ve lise sınavlarına son noktayı koydu!

Bakanı 3 Mayıs'taki sınavların iptal edilip edilmeyeceği noktasında kritik bir açıklamada bulundu.

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Sınavlar iptal mi oldu, ertelendi mi? Milli Eğitim Bakanı Selçuk ilkokul, ortaokul ve lise sınavlarına son noktayı koydu!

Bakan şu ifadeleri kullandı : Riskin düşük seviyede de olsa dikkate alınması gerektiğini eğitim bilimciler olarak kendi içimizde değerlendirip böyle yapıyoruz.

Sınavlar iptal mi oldu, ertelendi mi? Milli Eğitim Bakanı Selçuk ilkokul, ortaokul ve lise sınavlarına son noktayı koydu!

O yüzden açıp kapatmalar oluyor. 3 Mayıs'taki sınavlarla ilgili bakış açımız şu; eğer hocalarımız tabloyu ortaya koyduklarında bunların ertelenmesi gerekir bir şekilde yeniden bir tanzime ihtiyaç var denildiğinde, inanın hiç tereddüt etmeyiz derhal yaparız. Bizim hiçbir şekilde bir ısrarımız ya da bir beklentimiz olamaz, buna hakkımız yok.

Sınavlar iptal mi oldu, ertelendi mi? Milli Eğitim Bakanı Selçuk ilkokul, ortaokul ve lise sınavlarına son noktayı koydu!

Çünkü çocuklarımız, kıymetli velilerimiz, öğretmenlerimiz kıymetli bizim, o yüzden de tümüyle tabloya bakıp, veriye bakıp, bilime bakıp, böyle bir kararı gözden geçiririz, yeniden ele alırız.

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