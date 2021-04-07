Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk duyurdu! Sınavlar iptal mi? İlkokul, ortaokul, lise sınavları ne zaman ve ertelenecek mi?

Milli Eğitim Bakanlığı sınavlarla ilgili kararını geçtiğimiz haftalarda açıklamıştı. Bu kapsamda koronavirüs vakalarındaki artışla beraber ortaokul ve lise öğrencilerinin Nisan ayında yüz yüze yapılması beklenen sınavlarında yeniden ertelenme kararı alındı. Bu noktada "Ortaokul ve lise sınavları iptal mi, ne zaman yapılacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk konuyla alakalı olarak yaptığı açıklamada "İlkokul, ortaokul ve lise sınavları ne zaman, ertelenecek mi?" sorularına ait yanıtı vermiş oldu. İşte MEB takvimine göre ertelenen sınav tarihleri ve tüm detaylar…