Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk duyurdu! Sınavlar iptal mi? İlkokul, ortaokul ve lise sınavları ne zaman, ertelenecek mi?

Ülkemizde son dönemde vaka sayılarında yaşanan ani artışla beraber Bakan Ziya Selçuk ilkokul, lise ve ortaokullarda Nisan ayında uygulanması planlanan sınavların yeniden ertelenmesi kararını aldı. Bu noktada ise "Sınavlar iptal mi, ne zaman yapılacak?" soruları milyonlarca öğrencinin gündemine taşındı. Milli Eğitim Bakanı Selçuk "İlkokul, ortaokul ve lise sınavları ne zaman, ertelenecek mi?" sorularını yanıtlamış ve son noktayı koymuştu. İşte ertelenen lise ve ortaokul sınav tarihleri!

SINAVLAR İPTAL Mİ, NE ZAMAN YAPILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı 29 Mart'ı işaret ettiği 2. Sınavların Mayıs ayında belirlenen tarihte yapılacağını ifade etti. Böylece MEB takvimi ile liselerdeki ikinci sınavların ne zaman yapılacağı belli oldu. İşte Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaptığı o açıklama ve Ortaokul 4. 5. 6. 7. 8. sınıf ve lise 9. 10. 11. 12. sınıf sınavları ne zaman yapılacak sorusunun yanıtı…