Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk okullar ne zaman kapanacak sorusuna tarih verdi! 2021 Yaz tatili ne zaman başlıyor, Nisan'da ara tatil var mı?

Yüz yüze eğitimin risk haritasındaki durum göz önüne alınarak kısmen de olsa başladığı bilinirken binlerce ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisi "Okullar ne zaman kapanacak, yaz tatili ne zaman başlıyor?" sorularına yanıt aramaya başladı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk konuyla ilgili yaptığı son açıklamada okulların 2 Temmuz'a kadar açık olacağını ifade etmiş ve 2021 yaz tatili için tarihi duyurmuştu. Öte yandan sömestr tatilinin üç hafta sürmesi nedeniyle Nisan ayında ara tatil yapılmayacağı bildirilmişti. Milyonlarca öğrenci yaz tatili için geri sayıma başladı.