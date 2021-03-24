Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan ara tatil açıklaması! MEB 2021 Okullar ne zaman kapanacak, karneler ne zaman verilecek?

Okullarda yüz yüze eğitim devam ederken lise sınavları ile ilgili olarak yeni bir karar alındı. Bu son dakika gelişmesinin akabinde, okullar ne zaman kapanacak ve ara tatil var mı sorularına yanıt aranmaya başlandı. Yurt genelindeki milyonlarca öğrenci, karnelerin verileceği tarihi öğrenmeye çalışırken Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan son dakika açıklaması geldi.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıklamalarından öne çıkan detay, okulların kapanması ve ara tatil oldu. Bakan Selçuk, okulların kapanması konusunda, 2 Temmuz'a kadar öğrencileri okullarda tutma niyetleri olduğunu belirtirken ara tatil konusunda aldıkları kararı da açıkladı

İşte, Bakan Selçuk'un değerlendirmeleri;