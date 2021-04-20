Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’tan flaş bursluluk sınavı açıklaması! 2021 Bursluluk sınavı ne zaman, İOKBS ertelendi mi?

Eğitim hayatı boyunca burs olanaklarından faydalanmak isteyen öğrenciler bursluluk sınavı tarihi ile ilgili son gelişmeleri merak ediyor. Son olarak konuya yönelik açıklama MEB Bakanı Ziya Selçuk'tan gelirken bursluluk sınavı ne zaman sorusu yanıt aranıyor. Her yıl belli tarihlerde düzenlenen Merkezi olarak düzenlenen bursluluk sınavı bu yıl 25 Nisan tarihinde yapılacaktı. Ertelenen İOKBS bursluluk sınav tarihi 5,6,7 ve lise hazırlık, 9,10,11. sınıf öğrencileri tarafından merakla beklenirken Bakanı Ziya Selçuk yaptığı açıklamada İOKBS sınavının geçen yıl Eylül ayına ertelendiğini hatırlattı.

BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN?

Milyonlarca 5,6,7 ve lise hazırlık, 9,10,11. sınıf öğrencilerini yakından ilgilendiren bursluluk sınavı tarihi ile ilgili ayrıntılar şöyle;