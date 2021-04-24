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Haberler Galeri Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan flaş yaz tatili açıklaması geldi! 2021 Bu yıl okullar ne zaman kapanacak, yaz tatili ne zaman başlıyor?
Giriş Tarihi: 24.04.2021 07:45 Güncelleme Tarihi: 24.04.2021 12:01

Milli Eğitim Bakanı 'tan flaş yaz tatili açıklaması geldi! 2021 Bu yıl , başlıyor?

Koronavirüs salgınının en etkilediği alanlardan bir tanesi eğitim öğretim yılı oldu. Bu kapsamda; Milli Eğitim Bakanı 'tan gelecek , gibi soruların yanıtları yakından takip ediliyor. Geçtiğimiz haftalarda Bakan Ziya Selçuk; "Ara tatil yok" bilgisini paylaşmış ve Temmuz ayına kadar öğrencileri okulda tutmakla ilgili planlama çalışmaları olduğunu ifade etmişti. Bu bakımdan; okullar ne zaman kapanacak? Yaz tatili ne zaman başlıyor? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk; okullar ne zaman kapanacak ve yaz tatili ne zaman başlayacak sorularının yanıtlarını verdi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan flaş yaz tatili açıklaması geldi! 2021 Bu yıl okullar ne zaman kapanacak, yaz tatili ne zaman başlıyor?

'nca tüm resmi ve özel okulların 12'nci sınıflarında yüz yüze eğitim sürerken bilindiği üzere; hazırlık, 9, 10 ve 11'nci sınıflarda tam zamanlı uzaktan eğitime geçildi. Aynı zamanda; 1, 2, 3, ve 4.sınıflar ile ortaokullarda 8.sınıfların dışında ara kademelerde de tam zamanlı uzaktan eğitim sürüyor. Bu kapsamda; milyonlarca öğrenci ve velisi "?", " başlıyor?" gibi sorulara yanıt aramaya başladı. Milli Eğitim Bakanı , okullar ne zaman kapanacak ile yaz tatili ne zaman sorularının yanıtı açıkladı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan flaş yaz tatili açıklaması geldi! 2021 Bu yıl okullar ne zaman kapanacak, yaz tatili ne zaman başlıyor?

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI TARAFINDAN AÇIKLANDI!

Milli Eğitim Bakanı Selçuk okulların kapanacağı tarih ile ilgili, "Öğrencilerimizi 2 Temmuz'a kadar okulda tutmakla ilgili planlama çalışmaları var. Ara tatil yok." bilgisini paylaştı.

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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan flaş yaz tatili açıklaması geldi! 2021 Bu yıl okullar ne zaman kapanacak, yaz tatili ne zaman başlıyor?

YAZ TATİLİ NE ZAMAN, OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

MEB Bakanı , nisan ayında bir ara tatil verilip verilmeyeceğine yönelik soru üzerine, "15 Şubat'taki iki haftayı üç hafta yaptık. Yani bu ara tatili alarak oraya ekledik ve bir ara tatilden ziyade hatta okulun uzatılmasıyla ilgili de planlamalarımız var. Bizim okullarımız seminer dönemi dahil, 2 Temmuz'da bitiyor ama öğrenciler ondan önceki haftalarda bırakıyorlar. Ama bu sefer öğrencilerimizi 2 Temmuz'a kadar okulda tutmakla ilgili planlama çalışmaları var. Ara tatil yok." diye konuştu.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan flaş yaz tatili açıklaması geldi! 2021 Bu yıl okullar ne zaman kapanacak, yaz tatili ne zaman başlıyor?

Aslında desteklemeyi, telafiyi zaten süreçte yaptıklarını, destekleme ve yetiştirme kurslarını hep açık tutmalarının aslında bir telafi olduğunu aktaran Selçuk, "Biz her bir öğrencinin durumunun ne olduğunu, canlı derse katılımını ya da çeşitli ödevlere olan yaklaşımını, süreçteki birtakım özelliklerini, geçmişteki notlarını bunların hepsini biliyoruz." ifadelerini kullandı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan flaş yaz tatili açıklaması geldi! 2021 Bu yıl okullar ne zaman kapanacak, yaz tatili ne zaman başlıyor?

KARNELER NE ZAMAN VERİLECEK?

Karnelerin belirli bir tarihi olduğunu dile getiren Selçuk, "Örneğin lise veya ortaokul öğrencilerinin nisan sonunda notlarının tamamlanmasını bekleriz. Ondan sonra karneyle ilgili çalışmalar başlar. Liselerde daha karne vermedik. Bu duruma göre nasıl bir ihtiyaç doğarsa, şunu net söylemem lazım. 'Önceden bir şey söylüyoruz da bunu asla değiştirmiyoruz.' gibi bir durumumuz yok. Karnenin tarihini de ona göre düzenleriz. Duruma bir bakmamız lazım. Süreci izlememiz lazım. Vakalara ilişkin tabloda çok daha farklı bir durum ortaya çıkacak ve biz yeniden kararlarımızı yeniden gözden geçirmek durumunda kalacağız." diye konuştu.

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