Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan flaş yaz tatili açıklaması geldi! 2021 Bu yıl okullar ne zaman kapanacak, yaz tatili ne zaman başlıyor?

Koronavirüs salgınının en etkilediği alanlardan bir tanesi eğitim öğretim yılı oldu. Bu kapsamda; Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan gelecek yaz tatili ne zaman, okullar ne zaman kapanacak gibi soruların yanıtları yakından takip ediliyor. Geçtiğimiz haftalarda Bakan Ziya Selçuk; "Ara tatil yok" bilgisini paylaşmış ve Temmuz ayına kadar öğrencileri okulda tutmakla ilgili planlama çalışmaları olduğunu ifade etmişti. Bu bakımdan; okullar ne zaman kapanacak? Yaz tatili ne zaman başlıyor? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk; okullar ne zaman kapanacak ve yaz tatili ne zaman başlayacak sorularının yanıtlarını verdi.