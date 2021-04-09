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Giriş Tarihi: 08.04.2021 23:30 Güncelleme Tarihi: 09.04.2021 02:43

Bakanı 'tan flaş yaz tatili açıklaması! , ? İşte detaylar

1 yılı aşkın süredir ülkemizde etkilerini sürdüren koronavirüs pandemisi nedeniyle eğitim - öğretim faaliyetlerinde de değişiklikler yapılmıştı. 2021 eğitim - öğretim yılının sonlarına yaklaştığımız şu günlerde öğrenci, öğretmen ile veliler , ? şeklindeki sorulara yanıt aramaya başladı. 2 Temmuz 2021 tarihinde okulların kapanacağı bilinirken, Bakanı 'tan önemli bir yaz tatili açıklaması yapıldı. Bu bilgilerle, merak edilen okullarda ara tatil olacak mı, yaz tatili ne zaman? sorularına ilişkin yanıt ve tüm detaylar.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan flaş yaz tatili açıklaması! Okullarda ara tatil olacak mı, yaz tatili ne zaman?

Koronavirüs pandemisiyle mücadele sürerken, eğitim – öğretim faaliyetlerine devam eden öğrenciler ara tatil ve yaz tatili ile ilgili detayları merak ediyor. 'in 2 Temmuz 2021'de okulların kapanacağını duyurması sonrasında, , ? gibi sorular merak konusu olarak araştırılmaya başlandı.

OKULLARDA ARA TATİL OLACAK MI, YAZ TATİLİ NE ZAMAN?

Bakanı tarafından yapılan son dakika yaz tatili açıklaması ve ara tatil ile ilgili tüm detaylar şöyle;

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan flaş yaz tatili açıklaması! Okullarda ara tatil olacak mı, yaz tatili ne zaman?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yaptığı son dakika açıklamasında şu ifadeleri kullandı;

Bizim için birtakım riskli gruplar var. 2 Temmuz'da biz okulun kapanacağını ilan ettik, ara tatilini kaldırdık. 2 Temmuz'a kadar çocuklarımızın desteklenmesi konusunda süreç devam ediyor. Yazın bütün öğrencilerimize zorunlu olarak ya da gönüllü olarak çocuklarımız okullara gelsin diyemeyiz. Çocuklar için tatil de çok önemli. Yaz tatilini iki hafta kısalttık. Yazın televizyon devam edecek, internet desteğimiz devam edecek. Gençlik merkezlerinde, okul, kurs, spor alanlarında eğitimlerimiz devam edecek. Rehberlik faaliyetlerimiz, masal evlerimiz açık olacak. Şimdi olduğu gibi isteyen öğrencilerimiz gelsin diyebileceğiz.

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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan flaş yaz tatili açıklaması! Okullarda ara tatil olacak mı, yaz tatili ne zaman?

Bu yılın telafisi elbette söz konusu. Niyet o yüzden telafi. Destekleme Yetiştirme kurslarını telafi olsun diye yoğunlaştırdık. İlkokul çocuklarımızın tamamına ücretsiz kitaplar gönderdik. İlkokulu eksik gördük çünkü. Ekstra basılı kitap verdik. Ortaokulu dijital kitap verdik. 8 ve 12'lere özel setler verdik.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan flaş yaz tatili açıklaması! Okullarda ara tatil olacak mı, yaz tatili ne zaman?

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

Bakan , Nisan ayında bir ara tatil verilip verilmeyeceğine yönelik soru üzerine şu sözleri kullandı:

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan flaş yaz tatili açıklaması! Okullarda ara tatil olacak mı, yaz tatili ne zaman?

"15 Şubat'taki iki haftayı üç hafta yaptık. Yani bu ara tatili alarak oraya ekledik ve bir ara tatilden ziyade okulun uzatılmasıyla ilgili de planlamalarımız var.

Bizim okullarımız seminer dönemi dahil, 2 Temmuz'da bitiyor ama öğrenciler ondan önceki haftalarda bırakıyorlar. Ama bu sefer öğrencilerimizi 2 Temmuz'a kadar okulda tutmakla ilgili planlama çalışmaları var. Ara tatil yok." diye konuştu.

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