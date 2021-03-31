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Haberler Galeri Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan okullar ne zaman kapanacak sorusuna flaş yanıt! 2021 Yaz tatili ne zaman başlıyor, Nisan'da ara tatil var mı?
Giriş Tarihi: 30.03.2021 15:51 Güncelleme Tarihi: 31.03.2021 21:25

Milli Eğitim Bakanı 'tan okullar ne zaman kapanacak sorusuna flaş yanıt! ne zaman başlıyor, Nisan'da ara tatil var mı?

Yüz yüze eğitimin risk haritasındaki durum göz önüne alınarak kısmen de olsa başladığı bilinirken binlerce ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisi "Okullar ne zaman kapanacak, yaz tatili ne zaman başlıyor?" sorularına yanıt aramaya başladı. Milli Eğitim Bakanı konuyla ilgili yaptığı son açıklamada okulların 2 Temmuz'a kadar açık olacağını ifade etmiş ve için tarihi duyurmuştu. Öte yandan sömestr tatilinin üç hafta sürmesi nedeniyle Nisan ayında ara tatil yapılmayacağı bildirilmişti. Milyonlarca öğrenci yaz tatili için geri sayıma başladı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan okullar ne zaman kapanacak sorusuna flaş yanıt! 2021 Yaz tatili ne zaman başlıyor, Nisan'da ara tatil var mı?

Milli Eğitim Bakanı milyonlarca öğrenci ve velinin beklediği yaz tatili açıklamasını yaptı. Bu kapsamda ilkokul, ortaokul ve liselerde 2 Temmuz'a kadar eğitim öğretimin devam edeceğini ifade eden Bakan Selçuk aynı zamanda Nisan ara tatilinin bu sene gerçekleşmeyeceğini duyurdu. Bunun nedeni olarak ise sömestr tatilinin üç hafta sürmesi işaret edildi. Bu noktada binlerde kişi "Okullar ne zaman kapanacak, yaz tatili ne zaman başlıyor?" sorusuna ilişkin yanıtı araştırıyor.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan okullar ne zaman kapanacak sorusuna flaş yanıt! 2021 Yaz tatili ne zaman başlıyor, Nisan'da ara tatil var mı?

MEB Bakanı , nisan ayında bir ara tatil verilip verilmeyeceğine yönelik soru üzerine, "15 Şubat'taki iki haftayı üç hafta yaptık. Yani bu ara tatili alarak oraya ekledik ve bir ara tatilden ziyade hatta okulun uzatılmasıyla ilgili de planlamalarımız var. Bizim okullarımız seminer dönemi dahil, 2 Temmuz'da bitiyor ama öğrenciler ondan önceki haftalarda bırakıyorlar. Ama bu sefer öğrencilerimizi 2 Temmuz'a kadar okulda tutmakla ilgili planlama çalışmaları var. Ara tatil yok." diye konuştu.

Aslında desteklemeyi, telafiyi zaten süreçte yaptıklarını, destekleme ve yetiştirme kurslarını hep açık tutmalarının aslında bir telafi olduğunu aktaran Selçuk, "Biz her bir öğrencinin durumunun ne olduğunu, canlı derse katılımını ya da çeşitli ödevlere olan yaklaşımını, süreçteki birtakım özelliklerini, geçmişteki notlarını bunların hepsini biliyoruz." ifadelerini kullandı.

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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan okullar ne zaman kapanacak sorusuna flaş yanıt! 2021 Yaz tatili ne zaman başlıyor, Nisan'da ara tatil var mı?

KARNELER NE ZAMAN VERİLECEK?

Karnelerin belirli bir tarihi olduğunu dile getiren Selçuk, "Örneğin lise veya ortaokul öğrencilerinin nisan sonunda notlarının tamamlanmasını bekleriz. Ondan sonra karneyle ilgili çalışmalar başlar. Liselerde daha karne vermedik. Bu duruma göre nasıl bir ihtiyaç doğarsa, şunu net söylemem lazım. 'Önceden bir şey söylüyoruz da bunu asla değiştirmiyoruz.' gibi bir durumumuz yok. Karnenin tarihini de ona göre düzenleriz. Duruma bir bakmamız lazım. Süreci izlememiz lazım. Vakalara ilişkin tabloda çok daha farklı bir durum ortaya çıkacak ve biz yeniden kararlarımızı yeniden gözden geçirmek durumunda kalacağız." diye konuştu.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan okullar ne zaman kapanacak sorusuna flaş yanıt! 2021 Yaz tatili ne zaman başlıyor, Nisan'da ara tatil var mı?

Selçuk, karnelerin 1-2 hafta önce veya sonra verilmesinin kendileri açısından çok büyük problem olmadığını dile getirerek, "Bizde üniversite sınavını kazanmış fakat geçen sene lise mezuniyetinin notlarıyla ilgili sorumluluk dersi olduğu için henüz daha karnesini alamamış binlerce çocuk var." dedi.Bakan Selçuk, "Bir nesil kayıp gibi iddialar da var. Gerçekten öyle bir risk var mı? Geçen yıl veya bu yıl okula yeni başlayan çocuklar okumayı, yazmayı öğrendiler mi?' sorusunu yanıtladı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan okullar ne zaman kapanacak sorusuna flaş yanıt! 2021 Yaz tatili ne zaman başlıyor, Nisan'da ara tatil var mı?

Kendisinin de en büyük meraklarından birinin de bu konu olduğunu dile getiren Selçuk, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Okul okul, sınıf sınıf dolaşıyorum. İlkokul 1'lerin okumasıyla ilgili öğretmenlerimizin başlangıçta bir inancı yoktu. Meslektaşlarım, beraberiz, onların adına da rahatlıkla söylüyorum. 'Bu olmaz.' diyorlardı. 'Uzaktan okuma olmaz, biz yapamayız bunu.' diyorlardı. Zaman geçti, ocaktan itibaren inanılmaz bir şey oldu, mesafe aldılar. Şimdi, diyorlar ki 'Okumayı kesinlikle hallettik, yazmada bazı sorunlarımız var.' diyorlar. Benim gördüğüm şey bu. Yazma biraz daha bire bir çalışmayı, geri bildirim vermeyi gerektiren bir durum. 'Onu da yüz yüze başladığında hallederiz.' diyorlar. Ben deneme yapıyorum. Sınıflara giriyorum. 'Kuzum okur musun?' diyorum. Emin olun, çok güzel okuyorlar."

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