Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’tan yaz tatili için beklenen açıklama geldi! 2021 okullar ne zaman kapanacak, yaz tatili ne zaman başlıyor?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından yaz tatili ve okullar ile ilgili gelen açıklamalar yakından takip ediliyor. Koronavirüste artan vaka sayısı bu yıl üç hafta süren yarıyıl tatili nedeniyle Nisan ara tatilinin iptal edildiğini duyurulmuştu. İlk dönemi uzaktan eğitimle tamamlayan öğrenciler yaz tatili için geri sayıma geçti. Bakan Selçuk son açıklamasında, '15 Şubat'taki iki haftayı üç hafta yaptık. Yani bu ara tatili alarak oraya ekledik ve bir ara tatilden ziyade hatta okulun uzatılmasıyla ilgili de planlamalarımız var." İfadelerine yer verdi. 2021 yaz tatili için tarih vererek Temmuz ayını işaret eden Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından Yaz tatili ne zaman başlayacak, okullar ne zaman kapanacak soruları da yanıt buldu.