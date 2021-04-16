Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan yaz tatili için flaş açıklama! Bu sene 2021 Yaz tatili ne zaman, okullar ne zaman kapanacak?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından gelen yaz tatili ve okulların kapanacağı tarih ile ilgili açıklamalar yakından takip ediliyor. İlk dönemi geride bırakan öğrenciler uzaktan eğitim sonrasında yaz tatilini merakla bekliyor. Bu sene 15 gün sürmesi beklenen yarıyıl yani sömestr tatili, Nisan ara tatili ile birleştirilmiş ve üç hafta uygulanmıştı. Öte yandan şu an 8. ve 12. sınıflar ile okul öncesi eğitim kurumları dışında ki tüm kademeler uzaktan eğitime devam ederken gözler Yaz tatili ne zaman, okullar ne zaman kapanacak sorusunun yanıtına çevrildi. Bakan Selçuk'tan beklenen yaz tatili için flaş açıklama gelirken yaz tatili ne zaman başlıyor sorusu da yanıt buldu.