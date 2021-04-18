Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’tan yüz yüze eğitim ve yaz tatili açıklaması: 2021 bu yıl yaz tatili ne zaman, okullar ne zaman kapanacak?

Okullar ne zaman kapanacak, bu yıl yaz tatili ne zaman başlayacak ve ara tatili olacak mı sorularına Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan açıklama geldi. Hatırlanacağı üzere, normal şartlarda 15 gün sürmesi beklenen yarıyıl tatili, Nisan ayında uygulanacak olan ara tatil ile birleştirilmiş ve üç hafta uygulanmıştı. Bu sebepten dolayı bu yıl ara tatil olmayacak. Bu noktada gözler Yaz tatili ne zaman, okullar ne zaman kapanacak sorularına çevrildi. İşte yaz tatili ne zaman, okullar ne zaman kapanacak sorularının yanıtları ve Bakan Ziya Selçuk'un konuya ilişkin açıklamaları;