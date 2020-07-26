Milyonlarca kişi YKS sonuçlarını bekliyor! 2020 YKS sonuçları ne zaman saat kaçta açıklanacak? ÖSYM'den son dakika açıklaması...

Tüm dünyada hayata olumsuz etkileri olan corona virüs, eğitim sürecini de etkiledi. LGS'den sonra YKS de büyük önlemler ile yapıldı. Üniversite sınavlarının sonuçlarının açıklanması ile birlikte öğrenciler tercihlerini yaparak senenin stresini giderecek tatiller yapmak istiyor. YKS sonuçları ne zaman saat kaçta açıklanır? Bu soru da en çok merak edilen konu başlıkları arasında yer alıyor. Liselere Giriş Sınavının sabah erken saatte açıklanması YKS sonuçları için de aynı beklentiyi doğurdu.