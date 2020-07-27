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Haberler Galeri Milyonlarca öğrenci YKS sonuçlarını bekliyor! 2020 YKS sonuçları ne zaman saat kaçta açıklanacak? ÖSYM son dakika açıkladı...

Milyonlarca öğrenci sonuçlarını bekliyor! 2020 ne zaman saat kaçta açıklanacak? açıkladı...

Milyonlarca öğrenci ve ailelerinin büyük bir ilgiyle takip ettiği sonuçları hakkında 'den açıklaması geldi! YKS tercihleri için açıklama yayınlanan ÖSYM, konusunda da tarih verdi. YKS sonuçlarının 28 Temmuz Salı günü açıklanacağı ifade edilmişti fakat öğrencilerden bazıları sınav sonuçlarının yarın da açıklanabileceğini ifade ediyor. ne zaman saat kaçta açıklanacak? Özel olarak hazırladığımız içeriğimizde YKS tercihleri, YKS baraj puanı ve taban puanları hakkındaki tüm detayları bulabilirsiniz. Bilindiği gibi öğrenciler TYT, AYT ve YDT alanında üç farklı sınava girmişti.

Giriş Tarihi: 27.07.2020 05:34 Güncelleme Tarihi: 27.07.2020 05:34
Milyonlarca öğrenci YKS sonuçlarını bekliyor! 2020 YKS sonuçları ne zaman saat kaçta açıklanacak? ÖSYM son dakika açıkladı...

Tüm dünyada hayata olumsuz etkileri olan corona virüs, eğitim sürecini de etkiledi. LGS'den sonra de büyük önlemler ile yapıldı. Üniversite sınavlarının sonuçlarının açıklanması ile birlikte öğrenciler tercihlerini yaparak senenin stresini giderecek tatiller yapmak istiyor. ne zaman saat kaçta açıklanır? Bu soru da en çok merak edilen konu başlıkları arasında yer alıyor. Liselere Giriş Sınavının sabah erken saatte açıklanması YKS sonuçları için de aynı beklentiyi doğurdu.

Milyonlarca öğrenci YKS sonuçlarını bekliyor! 2020 YKS sonuçları ne zaman saat kaçta açıklanacak? ÖSYM son dakika açıkladı...

2020 YKS SONUÇLARI NE ZAMAN SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

sınav sonuçlarının 28 Temmuz saat 09:00'dan sonra açıklanması bekleniyor. 'nin 28 Temmuz resmi açıklamasının yanı sıra sınav sonuçlarının yarın da açıklanabileceği gelen bilgiler arasında...

TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylar, TYT puanı ile öğrenci alan yükseköğretim programlarını tercih edebileceklerdir.TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 170 ve üzeri olanlar, bu puan türleri ile öğrenci alan lisans programları ile birlikte TYT puanı ile öğrenci alan ön lisans programlarını tercih edebileceklerdir.

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Milyonlarca öğrenci YKS sonuçlarını bekliyor! 2020 YKS sonuçları ne zaman saat kaçta açıklanacak? ÖSYM son dakika açıkladı...

TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 170 ve üzeri olmayan adayların sadece ön lisans programlarını tercih etme hakları bulunmaktadır. Bu adayların SAY, SÖZ, EA, DİL puanı ile öğrenci alan lisans programlarını tercih etme hakları yoktur. Özel yetenek sınavıyla öğrenci alan yükseköğretim programlarına başvurabilmek için de TYT puanının 150 ve üzeri (Engelli öğrencilerde 100 ve üzeri puan için Bakınız 6. madde.) olması gerekmektedir.

Milyonlarca öğrenci YKS sonuçlarını bekliyor! 2020 YKS sonuçları ne zaman saat kaçta açıklanacak? ÖSYM son dakika açıkladı...

YKS BARAJ PUANI KAÇ?

Bu yılla sınırlı kalmak şartıyla baraj puanı TYT'de 150, AYT ve YDT'de ise 170 olarak belirlendi. Üniversite adayları, TYT sınavından en az 150 puan alarak iki yıllık üniversite tercihinde bulunabilecek. Öğrencilerin, AYT ve YDT sınavları sonucunda tercih yapabilmek için ise en az 170 puan almaları gerekecek.

Milyonlarca öğrenci YKS sonuçlarını bekliyor! 2020 YKS sonuçları ne zaman saat kaçta açıklanacak? ÖSYM son dakika açıkladı...

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

başkanı Halis Aygün tarafından gelen açıklamaya göre; 2020- tercihleri 6 Ağustos tarihinde başlayacak.
Adaylar tercihlerini 6-14 Ağustos tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr'den yapacaklardır.

Milyonlarca öğrenci YKS sonuçlarını bekliyor! 2020 YKS sonuçları ne zaman saat kaçta açıklanacak? ÖSYM son dakika açıkladı...

Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile 'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamasından öğrenebileceklerdir. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmündedir.

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