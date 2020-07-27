Milyonlarca öğrenci YKS sonuçlarını bekliyor! 2020 YKS sonuçları ne zaman saat kaçta açıklanacak? ÖSYM son dakika açıkladı...

2020 YKS SONUÇLARI NE ZAMAN SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?
YKS sınav sonuçlarının 28 Temmuz saat 09:00'dan sonra açıklanması bekleniyor. ÖSYM'nin 28 Temmuz resmi açıklamasının yanı sıra sınav sonuçlarının yarın da açıklanabileceği gelen bilgiler arasında...
TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylar, TYT puanı ile öğrenci alan yükseköğretim programlarını tercih edebileceklerdir.TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 170 ve üzeri olanlar, bu puan türleri ile öğrenci alan lisans programları ile birlikte TYT puanı ile öğrenci alan ön lisans programlarını tercih edebileceklerdir.