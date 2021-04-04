MSÜ soruları zor muydu kolay mıydı? 2021 Milli Savunma Üniversitesi MSÜ sınav yorumları...

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı bugün yani 4 Nisan tarihinde gerçekleştirildi. Sınavın ardından en merak edilen konuların başında MSÜ sınav yorumları nasıl, MSÜ soruları zor muydu kolay mıydı şeklindeki sorular olmaktadır. Sınava katılım gösteren adaylar, sınav çıkışında soru yorumlarına ilişkin araştırmalar yapacaklar. Bugün 81 ilde 95 sınav merkezinde gerçekleştirilen sınava binlerce öğrenci katılım gösterdi. Buna göre; MSÜ sınav soruları zor muydu kolay mıydı? 2021 Milli Savunma Üniversitesi MSÜ sınav soruları yorumları