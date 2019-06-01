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Öğrencilerin heyecanı Çocuklar sıralarda, veliler bahçede ter döktü

Giriş Tarihi: 01.06.2019 11:41 Güncelleme Tarihi: 01.06.2019 12:02
Öğrencilerin LGS heyecanı Çocuklar sıralarda, veliler bahçede ter döktü

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 8. sınıf öğrencilerine yönelik Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav sisteminin birinci oturumu saat 09.30'da başladı.

Öğrencilerin LGS heyecanı Çocuklar sıralarda, veliler bahçede ter döktü

Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren heyecanı sabah saatlerinde başladı. Kendi tercih edecekleri liselere yerleşmek isteyen ortaokul öğrencileri, 9.30'da başlayan sınav öncesinde okulların önüne aileleriyle birlikte geldi. Sınavın yapılacağı okullara giren öğrenciler içeride, velileri ise dışarıda ter döktü.

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Öğrencilerin LGS heyecanı Çocuklar sıralarda, veliler bahçede ter döktü

İstanbul'da Liselere Giriş Sınavı () heyecanı yaşanıyor. Saat 09.30'da başlayan sınav öncesinde on binlerce ortaokul son sınıf öğrencisi sınavın yapılacağı okullara gelerek sınav saatini beklemeye başladı.

Öğrencilerin LGS heyecanı Çocuklar sıralarda, veliler bahçede ter döktü

Sınava girecek öğrenciler kadar, onlara eşlik eden velileri de heyecanlıydı. Kimi veliler bahçede arkadaşlarıyla sohbet ederek çocuklarını beklerken, kimileri de dua ederek ve Kur'an okuyarak çocuklarına destek oldu.

Öğrencilerin LGS heyecanı Çocuklar sıralarda, veliler bahçede ter döktü

Sınav öncesinde Ataşehir'deki Ali İhsan Hayırlıoğlu Ortaokulu girişindeki güvenlik noktasında sıra beklerken İHA'ya konuşan öğrenciler heyecanlı olduklarını, buna rağmen başarılı sonuçlar almayı beklediklerini ifade etti.

Öğrencilerin LGS heyecanı Çocuklar sıralarda, veliler bahçede ter döktü

Çok uzun birer hazırlık dönemi geçirdiklerini söyleyen öğrenciler, girmeyi hedefledikleri okulları da paylaştı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da sınava geç kalan öğrencilerin, sınav başlangıcından önce okula girme telaşı yaşadıkları görüldü.

Öğrencilerin LGS heyecanı Çocuklar sıralarda, veliler bahçede ter döktü

En az çocukları kadar heyecanlı olan veliler ise heyecanlarını gizleme gereği duymadı. İHA'ya konuşan veliler çok uzun bir çalışma maratonunun ardından buralara kadar geldiklerini, çocuklarına güvendiklerini söyledi.
İki oturum halinde düzenlenecek sınava verilecek arada öğrencilerin bahçeyi rahat ve güvenli bir şekilde kullanabilmeleri için Ali İhsan Hayırlıoğlu Ortaokulu bahçesinde bekleyen veliler, bahçe dışına alındı. Görevlilerin sınav güvenliği için oldukça titiz davrandıkları görüldü.

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