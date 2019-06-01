Öğrencilerin LGS heyecanı Çocuklar sıralarda, veliler bahçede ter döktü

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 8. sınıf öğrencilerine yönelik Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav sisteminin birinci oturumu saat 09.30'da başladı. Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren LGS heyecanı sabah saatlerinde başladı. Kendi tercih edecekleri liselere yerleşmek isteyen ortaokul öğrencileri, 9.30'da başlayan sınav öncesinde okulların önüne aileleriyle birlikte geldi. Sınavın yapılacağı okullara giren öğrenciler içeride, velileri ise dışarıda ter döktü. İstanbul'da Liselere Giriş Sınavı (LGS) heyecanı yaşanıyor. Saat 09.30'da başlayan sınav öncesinde on binlerce ortaokul son sınıf öğrencisi sınavın yapılacağı okullara gelerek sınav saatini beklemeye başladı. Sınava girecek öğrenciler kadar, onlara eşlik eden velileri de heyecanlıydı. Kimi veliler bahçede arkadaşlarıyla sohbet ederek çocuklarını beklerken, kimileri de dua ederek ve Kur'an okuyarak çocuklarına destek oldu. Sınav öncesinde Ataşehir'deki Ali İhsan Hayırlıoğlu Ortaokulu girişindeki güvenlik noktasında sıra beklerken İHA'ya konuşan öğrenciler heyecanlı olduklarını, buna rağmen başarılı sonuçlar almayı beklediklerini ifade etti. Çok uzun birer hazırlık dönemi geçirdiklerini söyleyen öğrenciler, girmeyi hedefledikleri okulları da paylaştı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da sınava geç kalan öğrencilerin, sınav başlangıcından önce okula girme telaşı yaşadıkları görüldü. En az çocukları kadar heyecanlı olan veliler ise heyecanlarını gizleme gereği duymadı. İHA'ya konuşan veliler çok uzun bir çalışma maratonunun ardından buralara kadar geldiklerini, çocuklarına güvendiklerini söyledi.