Öğrencilerin LGS heyecanı Çocuklar sıralarda, veliler bahçede ter döktü

En az çocukları kadar heyecanlı olan veliler ise heyecanlarını gizleme gereği duymadı. İHA'ya konuşan veliler çok uzun bir çalışma maratonunun ardından buralara kadar geldiklerini, çocuklarına güvendiklerini söyledi.

İki oturum halinde düzenlenecek sınava verilecek arada öğrencilerin bahçeyi rahat ve güvenli bir şekilde kullanabilmeleri için Ali İhsan Hayırlıoğlu Ortaokulu bahçesinde bekleyen veliler, bahçe dışına alındı. Görevlilerin sınav güvenliği için oldukça titiz davrandıkları görüldü.