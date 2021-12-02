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Haberler Galeri Öğretmenlik mesleğinde büyük değişim: Maaşlarda 1000-2000 liralık artışlar yaşanacak
Giriş Tarihi: 02.12.2021 12:26 Güncelleme Tarihi: 02.12.2021 12:29

Öğretmenlik mesleğinde büyük değişim: Maaşlarda 1000-2000 liralık artışlar yaşanacak

7 yıl sonra ilk kez toplanan Milli Eğitim Şurası'nda öğretmenlik mesleği ile ilgili çok önemli kararlar alındı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer Şura'da alınan kararları değerlendirdi ve yeni sistemle ilgili ayrıntıları paylaştı. Buna göre; öğretmenlik kariyer mesleği olarak tanımlanacak ve maaşlarda alanlara göre 1000 ile 2000 liralık artışlar yaşanacak.

AA
Öğretmenlik mesleğinde büyük değişim: Maaşlarda 1000-2000 liralık artışlar yaşanacak

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 20. Milli Eğitim Şurası'nda alınacak tavsiye kararlarına ilişkin önceki şuralardan farklı bir uygulamaya gideceklerini ve bu kararlarla ilgili atılan her adımı, raporlarla tüm kamuoyuyla ve şura üyeleriyle paylaşacaklarını söyledi.

Öğretmenlik mesleğinde büyük değişim: Maaşlarda 1000-2000 liralık artışlar yaşanacak

Bakan Özer, 7 yıl aradan sonra Ankara'da toplanan 20. Milli Eğitim Şurası'na ve dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 20. Milli Eğitim Şurası'nın açılışında detaylarını açıkladığı Öğretmenlik Meslek Kanunu'na ilişkin soruları yanıtladı.

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Öğretmenlik mesleğinde büyük değişim: Maaşlarda 1000-2000 liralık artışlar yaşanacak

YENİ YOL HARİTASI

Milli eğitim şuralarının, bakanlığın en üst danışma kurulu olduğunu ve MEB'in eğitim politikalarının oluşturulmasında yol gösterici işlevi bulunduğunu anlatan Özer, "Bunun için 20. Milli Eğitim Şurası'nı bir an evvel toplamak istedik. 19. Milli Eğitim Şurası'nın ardından 7 yıl ara verilmişti. Biz de eğitimde fırsat eşitliğiyle ilgili önceliklerimizde, yol haritamızı belirlemede, Türkiye'nin tüm toplum kesimlerini, eğitimle ilgili deneyimi ve müktesebatı olan herkesin görüşünü alıp onları harmanlayarak bir yol haritası çıkarmak istedik." dedi.

Öğretmenlik mesleğinde büyük değişim: Maaşlarda 1000-2000 liralık artışlar yaşanacak

Özer, şurada alınan tavsiye kararlarının takibinin nasıl yapılacağına yönelik soru üzerine, şunları kaydetti:

"Bilindiği gibi şurada alınan kararlar tavsiye niteliğinde. Dolayısıyla bu kararlar, Milli Eğitim Bakanlığının yol haritasını oluşturmada tavsiye niteliğinde bir çerçeve oluşturuyor. Milli Eğitim Bakanlığı olarak istediğimiz, alınmış bu kararları, öncelik verdiğimiz alanlarda politika oluşturmada altyapı olarak, bir çerçeve olarak tutmak, politikaları ona göre oluşturmak, onları sahada uygulamaya geçirmek ve bu çerçevede atılan her adımı da raporlarla tüm kamuoyuyla, şura üyeleriyle paylaşmak. Dolayısıyla bu şuranın daha önceki şuralardan farkı belki de bu olacak."

Öğretmenlik mesleğinde büyük değişim: Maaşlarda 1000-2000 liralık artışlar yaşanacak

"SÜRECİN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ"

"Şurada alınan tavsiye niteliğindeki kararların gerçekleştirilme düzeylerinin kamuoyuyla paylaşılacağının" altını çizen Özer, "Bakanlık olarak bu sürecin takipçisi olacak ve şeffaf bir şekilde yapılan her şeyi tüm kamuoyuyla paylaşacağız." diye konuştu.

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