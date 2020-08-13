Okullar açılacak mı? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan son dakika açıklaması geldi! 2020 Okullar ne zaman açılacak?

Son dakika haberleri... Okullar ne zaman açılacak sorusu cevap buldu! Milli Eğitim Bakanı (MEB) Ziya Selçuk, Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından kendilerine iletilen tavsiye kararları neticesinde okulların açılma tarihi hakkında alınan kararı son dakika olarak açıkladı.

OKULLAR AÇILACAK MI?

Bakan Selçuk, milyonlarca öğrenci ve velinin yanıtını aradığı 'Okullar açılacak mı?' sorusuna yanıt verirken kademeli olarak yüz yüze ve online eğitim uygulanacağını bildirdi. Selçuk, uzaktan ve yüz yüze eğitim için tarih verdi ve özel okulların açılma tarihini de ilan duyurdu.

2020 OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Bu doğrultuda, yurt genelindeki milyonlarca ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisi, 2020 okulların açılış tarihi hakkında araştırmalarını arttırdı. Peki, okullar ne zaman açılacak?

Bilim Kurulunun tavsiye kararları neticesinde aşamalı ve seyreltilmiş bir modelle 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılına başlanacağını ifade eden Ziya Selçuk, okulların açılması hakkında şöyle konuştu: