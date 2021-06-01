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Haberler Galeri Okullar açıldı mı, yarın açık mı? 2021 Okullar ne zaman açılıyor, yüz yüze eğitim başlıyor mu? Kabine Toplantısı kararları ile okullar açılacak mı?
Giriş Tarihi: 31.05.2021 21:44 Güncelleme Tarihi: 01.06.2021 00:32

Okullar açıldı mı, yarın açık mı? 2021 Okullar ne zaman açılıyor, yüz yüze eğitim başlıyor mu? Kabine Toplantısı kararları ile okullar açılacak mı?

Okullarda yüz yüze eğitim ile ilgili haberi, kabine toplantısı kararları sonrası geldi. Bakanı , "?" sorusunu yanıtladı. Bakan Selçuk yaptığı paylaşımda "kavuşuyoruz" diyerek okulların açılacağı tarih, yarın hangi sınıfların eğitime başalyacağı ve merak edilen konular ile ilgili açıklamada bulundu. Kabine toplantısı kararları ve Bakan Selçuk'un açıklamasına göre, 'e bağlı okullar ne zaman açılıyor, ilkokul, ortaokul ve liselerde yüz yüze eğitim başlıyor mu?

Okullar açıldı mı, yarın açık mı? Okullar ne zaman açılıyor, yüz yüze eğitim başlıyor mu? Kabine Toplantısı kararları ile okullar açılacak mı?

Okulların açılacağı tarih, kademeli normalleşme sürecinin başından itibaren araştırılıyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan kabine, kısıtlamaların akıbetinden okullar ve yüz yüze eğitime kadar pek çok konu hakkında kararlar aldı. ", yarın okul var mı" sorusu da kabine toplantısı sonrası yanıt buldu. Buna göre, lise, ortaokul ve ilkokul düzeyinde yüz yüze eğitim ne zaman başlıyor, yüz yüze eğitim kaç gün olacak? İşte, kabine toplantısı kararları ve Bakan Selçuk'un açıklaması...

Okullar açıldı mı, yarın açık mı? Okullar ne zaman açılıyor, yüz yüze eğitim başlıyor mu? Kabine Toplantısı kararları ile okullar açılacak mı?

SON DAKİKA: KABİNE TOPLANTISI KARARLARI İLE OKULLARIN DURUMU!

Bakanı , okullarda yüz yüze eğitimi şu sözlerle kamuoyu ile paylaştı:

"Kavuşuyoruz! Yarın itibariyle ilkokul öğrencilerimiz, 7 Haziran Pazartesi'den itibaren ise ortaokul ve lise öğrencilerimiz için haftada iki gün yüz yüze eğitime başlıyoruz."

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Okullar açıldı mı, yarın açık mı? Okullar ne zaman açılıyor, yüz yüze eğitim başlıyor mu? Kabine Toplantısı kararları ile okullar açılacak mı?

Yüz yüze eğitimin devamıyla ilgili karar ise vaka sayılarının durumuna göre belli olacak. Milyonları yakından ilgilendiren okulların kapanış tarihi için ise 2 Temmuz'a karar verildi.

Okullar açıldı mı, yarın açık mı? Okullar ne zaman açılıyor, yüz yüze eğitim başlıyor mu? Kabine Toplantısı kararları ile okullar açılacak mı?

Bakanı Selçuk'un açıklamasına göre bu sene okullar 2 Temmuz'da kapanacak.

1 Haziran Salı gününden itibaren yüz yüze eğitimin devamıyla ilgili karar, bu tarih öncesinde yapılacak durum değerlendirmesinin ardından kamuoyu ile paylaşılacak.

Okullar açıldı mı, yarın açık mı? Okullar ne zaman açılıyor, yüz yüze eğitim başlıyor mu? Kabine Toplantısı kararları ile okullar açılacak mı?

UZAKTAN EĞİTİM NE ZAMAN BİTECEK?

17 Mayıs Pazartesi gününden itibaren okul öncesi eğitim kurumları, özel gereksinimli öğrencilerin özel eğitim okul ve sınıfları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile 8 ve 12'nci sınıfların destekleme ve yetiştirme ile takviye kurslarında yüz yüze eğitime geçilecek.

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