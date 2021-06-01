Okulların açılacağı tarih, kademeli normalleşme sürecinin başından itibaren araştırılıyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan kabine, kısıtlamaların akıbetinden okullar ve yüz yüze eğitime kadar pek çok konu hakkında kararlar aldı. "Okullar ne zaman açılacak, yarın okul var mı" sorusu da kabine toplantısı sonrası yanıt buldu. Buna göre, lise, ortaokul ve ilkokul düzeyinde yüz yüze eğitim ne zaman başlıyor, yüz yüze eğitim kaç gün olacak? İşte, kabine toplantısı kararları ve Bakan Selçuk'un açıklaması...