Okullar kapanacak mı? Yüz yüze eğitime ara mı verilecek, uzaktan eğitim başlıyor mu? Bakan Koca’dan flaş açıklamalar!

UZAKTAN EĞİTİME GEÇME TAVSİYESİ ALINDI MI?

Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunan Bakan Koca şunları ifade etti;



Köy okulları, ve ilkokullar açık olduğu için öğretmenlerin aşılanmasına oradan başladık. 2-3 hafta içerisinde ilkokul öğretmenlerimizin aşılanmasını istiyoruz. 8. ve 12. sınıfların sınav günleri belli olduğu için fırsat eşitliğini sağlamak açısından eğitimin devam etmesi konusunda genel bir değişmez yaklaşım söz konusu. O sınıflarla ilgili öğretmenlerimizin tanımlayıp, ilkokullar dışında aşılamasını yapmak istiyoruz.

OKULLAR KAPANACAK MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında 13 Nisan Salı günü Kabine Toplantısı gerçekleşecek. Toplantıda okulların durumunun masada olması bekleniyor. Sağlık Bakanlığı tavsiye kararlarına göre, okulların durumu belli olacak. Ancak Bakan Selçuk geçtiğimiz hafta sonu konuyla ilgili açıklamalarda bulunmuştu.