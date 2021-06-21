Okullarda 2020-21 eğitim öğretim dönemi karnelerin verilmesi ile sona erdi. Ancak okullarda planlanan aktivite ve etkinlikler bugün itibarıyla başladı. Bu nedenle "hem okulların ne zaman kapanak" hem de hem de telafi eğitiminin sona ermesi sonrası için "okullar ne zaman açılacak" soruları öğrenci ve veliler tarafından araştırılıyor. MEB 2021 takvimi, salgın nedeniyle dinamik olarak değişiyor ve eğitim tarihleri de bu değişiklikler ile kamuoyuyla paylaşılıyor. İşte, okullar ne zaman açılacak ve ne zaman kapanacak sorularının yanıtı...