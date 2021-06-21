Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Okullar ne zaman açılacak? 2021-22 eğitim öğretim yılı için okullar ne zaman açılacak? İşte, MEB takvimi ve açılış tarihi
Giriş Tarihi: 21.06.2021 16:31 Güncelleme Tarihi: 21.06.2021 16:58

Okullar ne zaman açılacak? 2021-22 eğitim öğretim yılı için okullar ne zaman açılacak? İşte, takvimi ve açılış tarihi

Okullarda 2020-21 eğitim öğretim dönemi karnelerin verilmesi ile sona erdi. Ancak okullarda planlanan aktivite ve etkinlikler bugün itibarıyla başladı. Bu nedenle "hem okulların ne zaman kapanak" hem de hem de telafi eğitiminin sona ermesi sonrası için "okullar ne zaman açılacak" soruları öğrenci ve veliler tarafından araştırılıyor. , salgın nedeniyle dinamik olarak değişiyor ve eğitim tarihleri de bu değişiklikler ile kamuoyuyla paylaşılıyor. İşte, okullar ne zaman açılacak ve ne zaman kapanacak sorularının yanıtı...

Okullar ne zaman açılacak? 2021-22 eğitim öğretim yılı için okullar ne zaman açılacak? İşte, MEB takvimi ve açılış tarihi

Okulların açılış tarihi ile ilgili akıllarda pek çok soru bulunuyor. Geçtiğimiz hafta e-okul üzerinden karnelerin verilmesi ile birlikte, 2020-21 eğitim-öğretim yılı sona erdi. Ancak, telafi eğitimi, okullarda planlanan sosyal aktiviteler gibi bazı faaliyetler bugün itibarıyla başladı. Bakan Selçuk tarafından yapılan açıklamaya göre, bu faaliyetler 2 Temmuz'da sona erecek ve okullar kapanacak. Peki, okullar ne zaman açılacak, hangi tarihte yeni eğitim yılı başlayacak? İşte, Milli Eğitim Bakanlığı 2021 takvimine göre okulların açılacağı tarih...

Okullar ne zaman açılacak? 2021-22 eğitim öğretim yılı için okullar ne zaman açılacak? İşte, MEB takvimi ve açılış tarihi

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

Okullar 2 Temmuz'da kapanacak.

KARNELER NE ZAMAN VERİLECEK?

Karneler 18 Haziran 2021 tarihinden itibaren verilecek.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Okullar ne zaman açılacak? 2021-22 eğitim öğretim yılı için okullar ne zaman açılacak? İşte, MEB takvimi ve açılış tarihi

BASILI KARNELER 2 TEMMUZ'DA

Tvnet kanalında yayınlanan Netbakış Özel Programı'na katılan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Buradan ilk kez duyuralım 18 Haziran - 2 Temmuz arasında karneler dijital olarak yayınlanacak. Ancak yüz yüze karne almak isteyenler 2 Temmuz'da okullardan alabilirler" dedi.

Okullar ne zaman açılacak? 2021-22 eğitim öğretim yılı için okullar ne zaman açılacak? İşte, MEB takvimi ve açılış tarihi

Milli Eğitim Bakanlığınca (), ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin 2020-2021 eğitim öğretim yılı sonuna ilişkin karne ve başarı belgeleri 18 Haziran'da e-Okul'dan erişime açılacak, ardından telafi eğitimi programı uygulanmaya başlanacak.

5 Temmuz'da "Telafi Eğitiminde Ben de Varım Programı" başlayacak. Bu program öğretmenlerin gönüllüğüne göre yürütülecek. Çocuklar bilim ve sanat etkinliklerine katılacak.

Okullar ne zaman açılacak? 2021-22 eğitim öğretim yılı için okullar ne zaman açılacak? İşte, MEB takvimi ve açılış tarihi

Talep edenlere basılı karne, başarı belgesi ve mezuniyet diploması verilebilecek

2020-2021 eğitim öğretim yılı sonu nedeniyle Bakanlık tarafından tüm kademelerdeki öğrencilere yönelik karne ve başarı belgeleri, 18 Haziran'dan itibaren e-Okul'dan erişime açılacak. Talep edenlere basılı karne, başarı belgeleri ve mezuniyet diploması 2 Temmuz'dan itibaren okul müdürlüklerince verilebilecek.

SON DAKİKA