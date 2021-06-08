Okullar ne zaman kapanacak, MEB takvimi ile 2021 yaz tatili ne zaman başlıyor? Karneler için iki seçenek!

Koronavirüs salgını nedeniyle Milli Eğitim Bakanlığı takvimi pek çok kez değişti. Bilindiği üzere, uzaktan eğitim kademeli normalleşme süreci ile birlikte yerini kısmi olarak yüz yüze eğitime bırakmıştı. Bu süreçte eğitim öğretim alanındaki eksiklerin giderilmesi amacıyla telafi eğitim uygulaması da Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uygulamaya konuldu. Peki, okullar ne zaman kapanacak ve telafi eğitimi hangi tarihlerde yapılacak? Aşağıda 2020-21 eğitim öğretim yılı karnelerin verileceği tarih, karnelerin nasıl verileceği ve okulların kapanacağını tarihi hakkında bilgiler yer almaktadır.