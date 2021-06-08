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Haberler Galeri Okullar ne zaman kapanacak, MEB takvimi ile 2021 yaz tatili ne zaman başlıyor? Karneler için iki seçenek!
Giriş Tarihi: 08.06.2021 07:56 Güncelleme Tarihi: 08.06.2021 07:56

Okullar ne zaman kapanacak, MEB takvimi ile ne zaman başlıyor? Karneler için iki seçenek!

Kademeli normalleşme döneminde en çok merak edilen alanlar arasında eğitim yer alıyor. Özellikle veliler ve öğrenciler okullar ne zaman kapanacak, karneler ne zaman verilecek sorularının yanıtını araştırıyor. , kısa bir zaman diliminde peşpeşe açıklamalarda bulundu. Bakan da okullar ne zaman kapanacak sorusuna yanıt verirken karnelerini nasıl verileceğini ilişkin de soru işaretlerine açıklık getirdi. İşte, okullar ne zaman kapanacak sorusunun yanıtı ve 2021 eğitim öğretim yılında telafi eğitimi ile karnelerin durumu…

Okullar ne zaman kapanacak, MEB takvimi ile 2021 yaz tatili ne zaman başlıyor? Karneler için iki seçenek!

nedeniyle takvimi pek çok kez değişti. Bilindiği üzere, uzaktan eğitim kademeli normalleşme süreci ile birlikte yerini kısmi olarak yüz yüze eğitime bırakmıştı. Bu süreçte eğitim öğretim alanındaki eksiklerin giderilmesi amacıyla telafi eğitim uygulaması da Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uygulamaya konuldu. Peki, okullar ne zaman kapanacak ve telafi eğitimi hangi tarihlerde yapılacak? Aşağıda 2020-21 eğitim öğretim yılı karnelerin verileceği tarih, karnelerin nasıl verileceği ve okulların kapanacağını tarihi hakkında bilgiler yer almaktadır.

Okullar ne zaman kapanacak, MEB takvimi ile 2021 yaz tatili ne zaman başlıyor? Karneler için iki seçenek!

OKULLAR NE ZAMAN KAPANIYOR?

2020-2021 eğitim-öğretim yılı karneleri okullarda 18 Haziran'da dağıtılacak. İsteyen öğrencilere telafi programı için okullar 2 Temmuz'a kadar açık olacak.2020-2021 eğitim ve öğretim yılının ikinci dönemi için karne, teşekkür ve takdir belgeleri 18 Haziran'da elektronik ortamda öğrenci ve velilerin erişimine açılacak, talep eden velilere ise okul müdürlüklerince basılı karne de verilebilecek.

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Okullar ne zaman kapanacak, MEB takvimi ile 2021 yaz tatili ne zaman başlıyor? Karneler için iki seçenek!

MEB Temel Eğitim Genel Müdürlüğü, ilkokul ve ortaokul öğrencilerine ilişkin sene sonu iş ve işlemleri konulu yazıyı illere gönderdi.

Okullar ne zaman kapanacak, MEB takvimi ile 2021 yaz tatili ne zaman başlıyor? Karneler için iki seçenek!

Yazıda, 2020-2021 eğitim öğretim yılı faaliyetlerinin Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirler gereği yüz yüze ve uzaktan eğitim imkanlarıyla sürdürüldüğü ve yüz yüze eğitimin yapıldığı dönemlerde öğrencilerin okula devamının gönüllük esasına göre belirlendiği hatırlatıldı.

Okullar ne zaman kapanacak, MEB takvimi ile 2021 yaz tatili ne zaman başlıyor? Karneler için iki seçenek!

DEVAMSIZLIKLAR KAYDEDİLECEK Mİ?

Bu kapsamda, 2020-2021 eğitim öğretim yılı ile sınırlı olmak üzere öğrencilerin e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi'ne işlenen devam devamsızlık bilgileri dikkate alınmayacak.

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