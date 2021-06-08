Okullar ne zaman kapanacak, MEB takvimi ile 2021 yaz tatili ne zaman başlıyor? Karneler için iki seçenek!

Kademeli normalleşme döneminde en çok merak edilen alanlar arasında eğitim yer alıyor. Özellikle veliler ve öğrenciler okullar ne zaman kapanacak, karneler ne zaman verilecek sorularının yanıtını araştırıyor. Milli Eğitim Bakanlığı, kısa bir zaman diliminde peşpeşe açıklamalarda bulundu. Bakan Ziya Selçuk da okullar ne zaman kapanacak sorusuna yanıt verirken karnelerini nasıl verileceğini ilişkin de soru işaretlerine açıklık getirdi. İşte, okullar ne zaman kapanacak sorusunun yanıtı ve 2021 eğitim öğretim yılında telafi eğitimi ile karnelerin durumu…