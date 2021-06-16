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Giriş Tarihi: 16.06.2021 11:24 Güncelleme Tarihi: 16.06.2021 11:24

, yaz tatili ne zaman başlıyor? 2021 İlkokul, ortaokul ve liselerde karneler ne zaman verilecek, e-okuldan mı alınacak?

'ndan yapılan son dakika açıklaması ile "?" ve "Karneler ne zaman verilecek?" sorularının yanıtı da belli oldu. Bakan , konu hakkında önemli açıklamalarda bulundu. İstenildiği takdirde basılı da verilebilecek olan karneler, genel uygulamada dijital olarak verilecek. Peki, yapılan açıklamaya göre, ilkokul, ortaokul ve liselerde karneler ne zaman verilecek ve nasıl olacak? İşte, okulların kapanacağı tarih başta olmak üzere, karne ve yüz yüze eğitime ilişkin detaylar...

Okullar ne zaman kapanacak, yaz tatili ne zaman başlıyor? 2021 İlkokul, ortaokul ve liselerde karneler ne zaman verilecek, e-okuldan mı alınacak?

MEB tarafından yapılan son açıklama ile "" sorusunun da yanıtı belli oldu. Kademeli normalleşme sürecinde yüz yüze eğitime geçilmesiyle birlikte, okulların kapanış tarihi ile karnelerin veriliş tarihi ve süreç, öğrenci ve velilerin gündeminde yerini aldı. Peki,; Okullar ne zaman kapanacak ve bu yıl karneler ne zaman verilecek? Telafi eğitimi de dahil olmak üzere, karnelerin verilişi ve okulların kapanış tarihine ilişkin Bakan tarafından yapılan açıklamalar haberimizde yer alıyor.

Okullar ne zaman kapanacak, yaz tatili ne zaman başlıyor? 2021 İlkokul, ortaokul ve liselerde karneler ne zaman verilecek, e-okuldan mı alınacak?

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

Okullar 2 Temmuz'da kapanacak.

KARNELER NE ZAMAN VERİLECEK?

Karneler 18 Haziran 2021 tarihinden itibaren verilecek.

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Okullar ne zaman kapanacak, yaz tatili ne zaman başlıyor? 2021 İlkokul, ortaokul ve liselerde karneler ne zaman verilecek, e-okuldan mı alınacak?

BASILI KARNELER 2 TEMMUZ'DA

Tvnet kanalında yayınlanan Netbakış Özel Programı'na katılan Milli Eğitim Bakanı , "Buradan ilk kez duyuralım 18 Haziran - 2 Temmuz arasında karneler dijital olarak yayınlanacak. Ancak yüz yüze karne almak isteyenler 2 Temmuz'da okullardan alabilirler" dedi.

Okullar ne zaman kapanacak, yaz tatili ne zaman başlıyor? 2021 İlkokul, ortaokul ve liselerde karneler ne zaman verilecek, e-okuldan mı alınacak?

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin 2020-2021 eğitim öğretim yılı sonuna ilişkin karne ve başarı belgeleri 18 Haziran'da e-Okul'dan erişime açılacak, ardından telafi eğitimi programı uygulanmaya başlanacak.

Okullar ne zaman kapanacak, yaz tatili ne zaman başlıyor? 2021 İlkokul, ortaokul ve liselerde karneler ne zaman verilecek, e-okuldan mı alınacak?

5 Temmuz'da "Telafi Eğitiminde Ben de Varım Programı" başlayacak. Bu program öğretmenlerin gönüllüğüne göre yürütülecek. Çocuklar bilim ve sanat etkinliklerine katılacak.

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