Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklaması ile "Okullar ne zaman kapanacak?" ve "Karneler ne zaman verilecek?" sorularının yanıtı da belli oldu. Bakan Ziya Selçuk, konu hakkında önemli açıklamalarda bulundu. İstenildiği takdirde basılı da verilebilecek olan karneler, genel uygulamada dijital olarak verilecek. Peki, yapılan açıklamaya göre, ilkokul, ortaokul ve liselerde karneler ne zaman verilecek ve nasıl olacak? İşte, okulların kapanacağı tarih başta olmak üzere, karne ve yüz yüze eğitime ilişkin detaylar...